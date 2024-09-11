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"Какая-то странная эпидемия": родителей обеспокоила вспышка заболевания у детей в Акмолинской области

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Девочке в маске делают прививку
Вакцинация. Иллюстративное фото: Lam Yik/Bloomberg via Getty Images

Жителей города Есиль в Акмолинской области обеспокоила вспышка странной болезни у детей. Горожане заявили, что врачи не могут назвать диагноз. В облздраве прокомментировали ситуацию.

Пост с фотографиями опубликовала Instagram-страница sinegor.kz. Сообщается, что в Есиле родители обеспокоены вспышкой неизвестного заболевания среди детей. По словам взволнованных мам, конкретного диагноза маленьким акмолинцам врачи не ставят.

"У нас пошла какая-то странная эпидемия – дети покрываются сыпью, температура, полный отказ от еды. Во рту у детей сыпь такая же, как и на теле. Многие дети в детских садах заболели.

Специалистов нет никаких. На приеме у педиатра были, где нам не назначили абсолютно никаких анализов. Прописали антибиотик, противоаллергенное.

В садике знакомая говорит, что 8 детей в одной группе болеют одновременно. Карантин не объявлен. Страшно только то, что мы не знаем, что лечим.

Анализы не взяли! Предварительно - либо аллергия, либо стоматит. Что делать, не знаем. Как можно потребовать или попросить, чтобы хоть какие-то специалисты у нас появились? Дерматолог, ЛОР и даже самых простых врачей у нас нет совсем", – говорится в подписи к посту.

К публикации также прикреплены фотографии, на которых видно, что у детей по телу красная сыпь.

Управление здравоохранения Акмолинской области отреагировало на заявление горожан в комментариях к посту. Отмечается, что в Есиле зафиксированы случаи заражения энтеровирусной инфекцией, которая может поражать детей и взрослых при попадании в организм вирусов рода Enterovirus. Эти возбудители вызывают лихорадку, диарею, сыпь, ангину и другие болезненные состояния, объясняют врачи.

Сезон заболеваемости – летне-осенний период, путь передачи – воздушно-капельный.

"С 3 по 9 сентября зарегистрировано 7 случаев с предварительным диагнозом "Энтеровирусная инфекция легкой степени". Четверо детей на сегодняшний день проходят амбулаторное лечение. Состояние детей удовлетворительное. Назначено амбулаторное лечение на энтеровирусную инфекцию. Клинически энтеровирусная инфекция подтверждается. Передано извещение в СЭС", – пояснили в облздраве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2159911-kakaya-to-strannaya-epidemiya-roditeley-obespokoila-vspyshka-zabolevaniya-u-detey-v-akmolinskoy-oblasti/

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