Бесплатные лекарства не получали жители еще одного региона Казахстана

Выявлены нарушения в сфере обращения лекарственных средств в Кызылординской области - семь тысяч жителей не были обеспечены бесплатными лекарствами, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Органами прокуратуры Кызылординской области проведена проверка на предмет соблюдения законности в сфере обращения лекарственных средств.

"В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи более 7 тысяч жителей области не были обеспечены лекарствами. В поликлиниках Кызылорды, не учитывая возраст детей, необоснованно назначены лекарственные средства свыше 1 тысячи несовершеннолетним. Без медицинского назначения 170 лиц обеспечено инсулиновыми препаратами.

Кроме того, 68 единиц медицинского препарата хранились с нарушениями требований правил хранения, в результате 2 пациентам назначены лекарства с истекшим сроком годности", - говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме этого, в 14 медорганизациях региона незаконную фармацевтическую деятельность осуществляли 19 сотрудников.

По выявленным нарушениям в адрес уполномоченных органов внесены акты прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которых 93 лица привлечены к ответственности.

Ранее мы писали, что в больницах Атырауской области выявлены факты игнорирования врачами обязанностей по предоставлению жителям бесплатных медикаментов.

Сообщалось также, что около 4 тысяч пациентов, состоящих на учете в городских поликлиниках Шымкента, не получали положенные им бесплатные лекарства.

Напомним, в июле стало известно, что почти 40 препаратов перестанут бесплатно выдавать казахстанцам - Минздрав вносит поправки в Перечень лекарств для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан.

В начале мая владельцы аптек заявляли, что из-за введения обязательной маркировки лекарств будут вынуждены поднять цены как минимум на 5 процентов.

Позже министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге кабмина рассказала, когда начнут маркировать лекарства в Казахстане и как это отразится на ценах.

"Предварительный анализ по цене говорит о том, что максимум до 4% и минимум где-то 0,5% будет на одну упаковку увеличение стоимости в связи с тем, что при маркировке было дополнительно закуплено оборудование для аптечной сети. В целом я считаю, что такого существенного увеличения, значимого и ощутимого роста для населения это не повлечет", - заверила тогда глава Минздрава.

Однако финансовый аналитик Андрей Чеботарев ранее говорил, что, по его мнению, маркировка лекарств не должна привести к их сильному подорожанию. По словам эксперта, стоимость одного кода, которым будут маркироваться лекарства, составляет всего 3 тенге, а штамповать упаковки будут непосредственно на заводах и на таможенных складах. Поэтому аптекарям не нужно будет закупать какое-то специальное оборудование и заниматься маркировкой самостоятельно.

Тем не менее напомним, что в феврале в Казахстане уже фиксировался сильный рост цен на лекарства - примерно на 11% за год.