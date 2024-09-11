Как татуировки и поездка в Африку могут помешать алматинцам быть донорами крови

Нельзя болеть, пить и принимать препараты - таковы требования к донорам крови. "Плохую" кровь могут уничтожить, зато за сдачу дадут около тысячи тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Корреспонденты NUR.KZ посетили алматинский центр крови в рамках организованного РСК пресс-тура и узнали все тонкости этого благородного дела.

Каждый совершеннолетний гражданин, вес которого более 50 кг, а рост более 150 см, может стать донором крови. Для этого желающие должны предоставить документ, удостоверяющий личность. Однако не все так просто. Перед сдачей крови донор должен пройти тщательное обследование.

Самый первый этап - заполнение анкеты.

Заполнение анкеты. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ней донор должен указать достоверную информацию по состоянию своего здоровья. Учитываются все факторы. К примеру, человек не допускается к сдаче крови, если в течение последних трех дней употреблял алкоголь или же принимал антибиотики либо гормональные препараты.

Курить нельзя за час до сдачи и еще два часа после. Если имеются татуировки, то они должны быть сделаны не менее, чем за 4 месяца до сдачи крови. Отказать могут людям, побывавшим в Юго-Восточной Азии и Африке. Им дается отвод на 4 месяца. Такие строгие правила соблюдаются для предотвращения рисков заражения.

После заполнения анкеты проводится регистрация донора. Вся информация о нем вводится в единую базу данных. Через единую донорскую информационную систему проверяется присутствие будущего донора в списках наркоманов, алкоголиков, пациентов, переболевших инфекционными заболеваниями - гепатитом В, С, туберкулезом, ВИЧ и СПИД.

Центр крови. Фото : NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы обеспечиваем биоматериалами все городские клиники. Задача нашего отделения - обеспечить явку доноров именно той группы крови, которая остро необходима для клиник.

Первая, вторая и третья группы составляют по 30% населения Алматы, а вот четвертая - редкая. Лишь каждый десятый человек - обладатель четвертой группы крови", - поделился завотделением комплектования доноров Нурдаулет Абдыкадыров.

Нурдаулет Абдыкадыров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Следующим этапом донор сдает предварительный анализ крови, где определяется группа и резус-фактор крови, а также другие показатели. После этого он направляется к терапевту, где измеряется артериальное давление, вес, рост. Если по результатам анализов кровь человека не подходит, врач называет причину отвода.

Вся процедура обследования занимает около часа. В течение этого времени становится известно, можете ли вы стать донором или нет. Сам процесс сдачи крови занимает 15 минут, а если человек сдает кровь на компоненты, то немного дольше - около часа.

Донор. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На вопрос о том, есть ли риски заражения кровью при переливании специалист отвечает, что риски есть всегда.

"Однако сейчас проводится очень строгий отбор доноров. На наличие инфекций кровь донора проверяется в два этапа. Ошибки не допускаются, анализы проверяются при помощи современных инновационных аппаратов", - рассказывает врач.

Если донор годен для кроводачи, его направляют... в буфет. Там он пьет сладкий чай с печеньем, чтобы подкрепиться. После этого на экране высвечивается его фото - и только тогда он может зайти в зал кроводачи.

Кстати, мужчин-доноров здесь бывает намного больше, чем женщин. Один из них - 43-летний житель города Алматы Ерназар Баглан. Он является одним из постоянных доноров.

Донор сдает кровь. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В 2011 году мой сын заболел, у него обнаружили лейкоз. В то время мы часто сдавали кровь для сына, затем я уже привык это делать. С тех пор сдаю кровь по два-три раза в год. Делаю я это для своего здоровья – улучшается самочувствие, давление приходит в норму. После сдачи крови чувствую себя легко, голова не кружится", - поделился житель Алматы.

Цельную кровь человек может сдавать каждые два месяца, а на тромбоциты и плазму - каждые две недели. По словам специалистов, все клетки за этот период полностью восстанавливаются.

"Дефицита крови нет, однако доноры нам нужны всегда. Потому что ежедневно идет большой расход биоматериала. Кровь принимается круглосуточно. Бывают различного рода ЧП, дорожные происшествия, поэтому кровь необходима на постоянной основе", - рассказывает завотделением заготовки крови Асель Керенбаева.

По ее словам, Центр крови ежедневно посещают от 50 до 100 человек. Стандартная доза забираемой крови - около 450 мл.

После того как донор сдает этот объем, биоматериал направляется в лабораторию. Два часа кровь остывает. Затем ее разбирают на несколько компонентов - тромбоциты, эритроциты и плазма. Каждый из них хранится отдельно при определенной температуре. У всех компонентов разные сроки хранения.

Центр крови. Фото : NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Главная гордость лаборатории Центра крови - автоматизированная центрифуга Reveos. Она полностью сама разделяет кровь на компоненты, процесс занимает 20-25 минут. За это время полностью перерабатываются четыре дозы крови одновременно. Кровь здесь хранится до получения анализов.

Как только мы получаем информацию о том, что кровь годная, ее отправляют в отделение выдачи. Оттуда ее забирают в клинику. Кровь перевозится в специальных гемоконтейнерах. Если же анализы плохие, то кровь уничтожается. В случае выявления инфекции человека уведомляют об этом", - поделилась Асель Керенбаева.

Полученная кровь. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Последний этап - самый приятный. Каждому донору выдается денежная компенсация в размере 0,25 МРП (923 тенге). А постоянных доноров ежегодно поощряют различными подарками.

Врачи настоятельно рекомендуют после сдачи крови не садиться за руль, не курить и не посещать баню в течение суток. Все эти факторы влияют на самочувствие человека. Кровь можно сдать в городском Центре крови города Алматы.