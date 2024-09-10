"Должны контролировать вопрос": в Минздраве задумались о сладких кашах и компотах в садах и школах

Глава Минздрава Акмарал Альназарова на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировала содержание соли и сахара в школьном питании, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отреагировала на вопросы журналистов касательно увеличения числа детей с сахарным диабетом и ожирением, отметив, что в школьном питании должно контролироваться количество использованного сахара и соли.

В вопросах СМИ, в частности, речь шла о слишком сладких кашах и компотах в учебных учреждениях и возможности пересмотра нормы содержания вышеуказанных продуктов в питании детей.

Министр Альназарова отметила актуальность вопроса и указала на рекомендации ВОЗ.

"Есть определенные рекомендации ВОЗ по потреблению сахара: сахара - не более 25 грамм в сутки, не более 5 грамм соли в сутки. К сожалению, сегодня среднестатистический казахстанец потребляет до 18 грамм соли и более 40 грамм сахара", - сообщила министр.

Нормативы, по словам Альназаровой, регулируются соответствующим постановлением правительства. При этом все медицинские организации и организации образования должны их соблюдать.

"Но то, о чем вы говорите, достаточно сложно промониторить - насколько качественно исполняются эти рекомендации на местах. Рекомендации, в зависимости от возраста: до 2 лет не рекомендуется (сахар - прим.ред.), до 15 грамм - в зависимости от возраста, до 40 грамм - в старших классах.

Последние нормативы были утверждены в 2012 году. В 2024 году они пересмотрены. Единственное - это вопрос реализации этих рекомендаций на местах. На местах школы, которые заключают договора с поставщиками услуг по организации питания, должны этот вопрос контролировать", - считает Акмарал Альназарова.

Напомним, в прошлом году министр просвещения прокомментировал вероятность пересмотра системы питания в школах Казахстана. Это произошло после того, как в одной из школы Алматинской области детям выдавали просроченные йогурты.

"Необходимые законодательно-правовые акты по обеспечению качественным питанием министерством приняты. МИО должны строго соблюдать данные требования", - заявил тогда министр Гани Бейсембаев.

В начале учебного года (2023-2024) Минпросвещения провело совещание по вопросам питания в школах. Среди важных критериев, помимо самих блюд, назвали атмосферу в столовых и правильную посуду. Кроме того, сообщалось, что в правила организации питания ввели возможность добавления в детское меню национальных блюд, а также запрет на вредные продукты.

Сообщалось также, что с 1 сентября прошлого года питание в учебных заведениях для учеников начальных классов и учащихся из малообеспеченных семей стало бесплатным.

До этого сообщалось, что школьникам в Казахстане разрешат есть принесенную из дома еду в столовых.

При этом на днях в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.304 ч.1 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Сообщалось, что по поручению главы правительства в месячный срок во всех школьных столовых республики проведут мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.