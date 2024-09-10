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Экстренная посадка самолета в Астане: в каком состоянии находится пассажир из Японии

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Человек на лечении
Пациент в больнице. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

Пассажира авиарейса Токио-Цюрих, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно посадили в Астане, выписали из больницы, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

На сайте Министерства здравоохранения Казахстана сообщается, что пациент из Японии, который находился в городской многопрофильной больнице №2 Астаны после перенесенного инсульта, сегодня был выписан. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, в августе аэропорт Астаны временно закрыли для всех рейсов на два часа из-за инцидента с рейсом Токио-Цюрих, который экстренно приземлился в столице из-за инсульта у пассажира.

Как оказалось, во время разворота на рулежной дорожке по ошибке экипажа самолет съехал на грунт, аэропорт временно закрылся. Вскоре столичный аэропорт возобновил свою работу.

Позже в аэропорту Астаны сообщили о задержках ряда рейсов. На тот момент из запланированного 81 рейса на вылет задерживались 6, а из 80 рейсов на прилет - 15.

После этого стало известно, что пассажир из Японии был госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Сообщалось, что он был доставлен в городскую многопрофильную больницу №2 с острым нарушением мозгового кровообращения (инсульт).

Также в Минздраве сообщали, что лечение 52-летнему гражданину Японии оказывается в соответствии с пунктом 5 статьи 88 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2159506-ekstrennaya-posadka-samoleta-v-astane-pacienta-iz-yaponi-vypisali-iz-bolnicy/

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