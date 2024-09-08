Количество отравившихся школьников в Мангистауской области превысило 140 человек

В селе Бесшокы Мангистауской области количество отравившихся школьников перевалило за 140 человек, 82 из них лечатся в больнице, сообщает Lada.kz.

По данным издания, врачи полностью контролируют состояние учеников. На данный момент за медицинской помощью обратился 141 ребенок.

"В клинике проходят лечение 82 ребенка. Под присмотром дома находятся 43 ребенка, 16 детей - в больнице. Имеется достаточный запас постельных принадлежностей и лекарств", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Напомним, ранее стало известно, что в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители.

Как рассказал один из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой. Старший брат девочки отметил, что сестра вернулась из школы уставшая и сказала, что хочет спать. Проснувшись, у нее началась тошнота и поднялась температура до 39,2 градусов.

Позже ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения региона и заместитель акима Мангистауской области Звира Есбергенова. Последняя посетила попавших в больницу детей.

Кроме того, министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова прокомментировала массовое отравление школьников в Мангистау.