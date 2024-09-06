Популярность электронных сигарет резко снизилась среди подростков в США

Врачи заявили, что использование электронных сигарет среди подростков США снизилось до 10-летнего минимума, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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В ежегодном опросе, который проводился с января по май в школах США, менее 8% учащихся старших классов сообщили об употреблении электронных сигарет в течение последнего месяца, что является самым низким показателем за последнее десятилетие.

Это значительно ниже пикового показателя 2019 года, когда более 27% опрошенных старшеклассников сообщили о курении электронных сигарет.

В Национальном опросе о потреблении табака среди молодёжи приняли участие тысячи учащихся средних и старших классов. Опрос ежегодно проводится Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) и Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Я хочу недвусмысленно заявить, что снижение использования электронных сигарет среди молодежи нашей страны является колоссальной победой общественного здравоохранения", — заявил Брайан Кинг, директор подразделения FDA, контролирующего рынок табачных изделий.

Эксперты в области общественного здравоохранения отметили, что снижению популярности курения среди подростков могли способствовать несколько факторов, включая запреты на ароматизированный табак в городах и штатах, массовые меры по борьбе с продажей ароматизированных вейпов и три публичные кампании, направленные на информирование молодежи об опасностях вейпинга.