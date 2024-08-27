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Сколько денег будет потрачено на борьбу с Mpox, рассказали в ВОЗ

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Вирус mpox
Вирус mpox. Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Всемирная организация здравоохранения заявила, что для борьбы с вирусом Mpox необходимо 135 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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ВОЗ запустила глобальный стратегический план реагирования, направленный на сдерживание новых вспышек Mpox, вируса, который ранее был известен как оспа обезьян. План рассчитан на период с сентября по январь и обойдется примерно в 135 млн долларов.

"Вспышки Mpox в Демократической Республике Конго (ДРК) и соседних странах можно контролировать и остановить", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, для этого необходим всеобъемлющий и скоординированный план действий международных агентств, правительств заинтересованных стран, гражданского общества, исследователей и производителей вакцин.

План призывает к усилению наблюдения за вирусом, своевременному выявлению и быстрому реагированию в зонах высокого риска. Он также направлен на реализацию стратегических усилий по вакцинации, сосредоточенных на лицах с наивысшим уровнем риска, таких как работники здравоохранения и люди, которые имели тесный контакт с недавними случаями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2153662-skolko-deneg-budet-potracheno-na-borbu-s-mpox-rasskazali-v-voz/

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