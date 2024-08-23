Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Испытания вакцины против рака легких начались в семи странах мира

Опубликовано:

Мужчина кашляет
Кашель. Иллюстративное фото: pocketlight/Getty Images

Первые в мире испытания вакцины против рака легких начались в семи странах. Эксперты заявили, что потенциально препарат может спасти тысячи жизней, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Рак легких является одним из самых распространенных и смертоносных видов онкологических заболеваний. Ежегодно из-за рака легких умирают около 1,8 млн человек.

В настоящее время органы здравоохранения семи стран мира тестируют новую прививку, которая способна заставить организм выслеживать и убивать раковые клетки, а также предотвращать их повторное появление. Вакцина предназначена для лечения немелкоклеточного рака легких (НМРЛ), наиболее распространенной формы заболевания.

Первая фаза клинических испытаний на людях стартовала в 34 исследовательских центрах в семи странах: Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции.

Около 130 пациентов — от находящихся на ранней стадии развития заболевания до получающих лучевую терапию — будут включены в список получателей иммунотерапии.

В вакцине используется информационная РНК (мРНК), аналогичная вакцинам от COVID-19, ее действие основано на представлении иммунной системе опухолевых маркеров НМРЛ, чтобы подготовить организм к борьбе с раковыми клетками, экспрессирующими эти маркеры.

Целью является усиление иммунного ответа человека на рак, при этом здоровые клетки остаются нетронутыми, в отличие от химиотерапии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2152480-ispytaniya-vakciny-protiv-raka-legkih-nachalis-v-semi-stranah-mira/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie