Испытания вакцины против рака легких начались в семи странах мира

Первые в мире испытания вакцины против рака легких начались в семи странах. Эксперты заявили, что потенциально препарат может спасти тысячи жизней, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Рак легких является одним из самых распространенных и смертоносных видов онкологических заболеваний. Ежегодно из-за рака легких умирают около 1,8 млн человек.

В настоящее время органы здравоохранения семи стран мира тестируют новую прививку, которая способна заставить организм выслеживать и убивать раковые клетки, а также предотвращать их повторное появление. Вакцина предназначена для лечения немелкоклеточного рака легких (НМРЛ), наиболее распространенной формы заболевания.

Первая фаза клинических испытаний на людях стартовала в 34 исследовательских центрах в семи странах: Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции.

Около 130 пациентов — от находящихся на ранней стадии развития заболевания до получающих лучевую терапию — будут включены в список получателей иммунотерапии.

В вакцине используется информационная РНК (мРНК), аналогичная вакцинам от COVID-19, ее действие основано на представлении иммунной системе опухолевых маркеров НМРЛ, чтобы подготовить организм к борьбе с раковыми клетками, экспрессирующими эти маркеры.

Целью является усиление иммунного ответа человека на рак, при этом здоровые клетки остаются нетронутыми, в отличие от химиотерапии.