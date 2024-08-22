Увеличить лимит по отчислению взносов ОСМС могут в Казахстане

Председатель правления ФСМС Абылкаир Скаков на брифинге не исключил возможность увеличения размера взносов в ФСМС для казахстанцев с высокой заработной платой, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня взнос в Фонд медстрахования составляет 2% от доходов казахстанцев. Однако данное требование не распространяется на тех, чья ежемесячная заработная плата превышает 850 тысяч тенге. Мы знаем, что зарплаты министров и акимов с выслугой лет в стране превышают 1,2 миллиона тенге. В итоге они платят 2% только от 850 000 тенге, а не 2% от этих 1,2 млн тенге. Разве это не несправедливо?" - заявил он.

По его словам, сейчас этот вопрос рассматривается в Минздраве.

"Это правда. Если ежемесячный доход гражданина превышает 850 тысяч тенге, он все равно платит только 2% от этой суммы. Сейчас Министерство здравоохранения рассматривает этот вопрос. Есть предложения от профильного ведомства. Фонд социального медицинского страхования также представил свои расчеты. В дальнейшем, при поддержке других государственных органов, будет внесено предложение по изменению законодательства", - сказал председатель.

По его словам, лимит с 850 тысяч тенге предлагается повысить до 4,5 миллиона тенге.

"Сегодня максимальная сумма составляет 10 минимальных размеров оплаты труда, но теперь предлагается увеличить ее до 50-кратного размера минимальной заработной платы. Поэтому рассматривается вопрос о повышении с 850 тысяч тенге до 4,5 миллиона тенге", - резюмировал Скаков.

Добавим, также глава Фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков назвал размер своей месячной заработной платы. Такой вопрос ему задали журналисты.

"Чистыми 1 млн 400 тыс. тенге в месяц", - заявил в ответ Скаков.

Еще на брифинге стала известна сумма долга перед поликлиниками и больницами по линии Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

"Сумма задолженности – на сегодня это порядка 200 млрд тенге. Это те средства по линии ГОБМП из бюджета, которые мы должны выплатить медорганизациям", – сообщил глава ФСМС.

Также Абылкаир Скаков пояснил, почему уволили руководителя фонда по Жамбылской области спустя чуть более недели после назначения. Глава ФСМС назвал эту ситуацию внутренним вопросом.

"Была ротация, мы в целом провели большое обновление своего кадрового состава, максимально задействовали внутренний резерв фонда и порядка 15 руководителей филиалов мы ротировали, потому что длительное время находились на одних должностях, в том числе и он. Но он подал заявление по собственному желанию, и я удовлетворил и принял соответствующий приказ", – объяснил он.