Число случаев ОРВИ и пневмонии у детей выросло в Павлодаре

В Павлодаре по сравнению с прошлым годом в два раза выросло число детей, заболевших ОРВИ и пневмонией. Также в детской областной больнице лечатся семеро детей с коклюшем, передает "Ирбис TV".

С начала года в детской инфекционной больнице от ОРВИ и пневмонии вылечили 1104 ребенка. В прошлом году маленьких пациентов с такими диагнозами было 505. На данный момент в стационаре из двухсот коек занято 165.

"7 пациентов у нас с диагнозом "коклюш" получают лечение, 28 получают лечение с диагнозом "острая кишечная инфекция", остальные - это вирусные с ОРВИ, а также 80 детей с диагнозом "пневмония", - сообщила исполняющая обязанности заместителя директора по инфекционному стационару Павлодарской областной детской больницы Асель Байганова.

Медики отмечают, что пневмонией сейчас в основном болеют подростки, а не малыши. Коронавирус, к слову, пока ни у кого не подтвердился.

Причиной всплеска респираторных инфекций специалисты называют жаркое лето. Кондиционеры, мороженное и купание в открытых водоемах приводят к переохлаждению, и в итоге к снижению иммунитета. Профилактика ОРВИ проста - маски, дистанция, мыло и отказ от посещения многолюдных мест.

Ранее в Павлодарской области наказали медиков за просроченные препараты для вакцинации, использованные в поликлиниках региона в прошлом году. К строгой дисциплинарной ответственности привлекли девять руководителей и сотрудников медицинских организаций, еще двоих медработников - к административной ответственности.

Также стало известно, что в текущем году в Павлодарской области отмечается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коклюшем. С начала года в регионе зарегистрировали 68 подтвержденных случаев заболевания.