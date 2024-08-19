Медики ВКО обеспокоены ситуацией с туберкулезом в регионе

Управление здравоохранения ВКО констатирует тревожную ситуацию по туберкулезу - в Усть-Каменогорске на 40 процентов увеличилась смертность от этой болезни, передает YK-news.

Десять человек с этим диагнозом скончались в ВКО за первое полугодие 2024 года.

Заведующая организационно-методическим отделом Восточно-Казах­станского областного фтизиопульмонологического центра Гульжан Сейтахматова отметила, что в основном эта болезнь поражает людей трудоспособного возраста — от 20 до 64 лет, если по каким-то причинам происходит ослабление иммунной системы, например, из-за сахарного диабета.

"Туберкулез никого не щадит. Но наиболее часто ему подвержены те слои населения, которые принято называть асоциальными: безработные, бомжи, наркоманы, мигранты, бывшие заключенные. У нас в течение двух лет на специальном конт­роле лица, освободившиеся из мест лишения свободы.

Естественно, что у всех этих групп снижен иммунитет, питания полноценного нет, жилищные условия плохие. Имейте в виду, что туберкулезная инфекция, палочка Коха, сидит в каждом из нас. Но заболевают не все", - подчеркнула Сейтахматова.

По словам врача, защитой является масочный режим в период распространения респираторных инфекций. Но главная защита - это профилактика, которая начинается с рождения - вакцинация БЦЖ.

Медик отмечает, что в последнее время молодежь под влиянием ряда факторов стала отказываться вакцинировать своих детей.

Сейтахматова рассказала и о ситуации с туберкулезом в Казахстане в целом.

"ВОЗ оценивает эпидемиологическую ситуацию по распространенности туберкулеза. Это сумма новых случаев и рецидивов. У нас в первом полугодии этот показатель составляет 23,7 случая на 100 тысяч населения. Эпидемия считается побежденной, когда это распространенность снижается до десяти случаев на 100 тысяч человек.

В Казахстане пока нет региона с такими показателями, но есть регионы, где ситуация еще хуже, чем у нас. "Чемпионы" тут Кызылординская область и область Ұлытау — 29,3 случая на 100 тысяч населения", - отметила она.

В первом полугодии 2024 года в ВКО распространенность - 193 человека, заболеваемость - 155 человек. По ее словам, в этом году умерли десять человек с туберкулезом. Среди них были люди, которые не состояли на учете.

"Из этих десяти человек один два года не проходил флюорографию, остальные - от трех до десяти лет. Получается, что эти люди просто не наблюдались в поликлинике, не обращались за медицинской помощью. Двое из них были пенсионерами, остальные - безработные, двое - бомжи. Практически все страдали алкоголизмом. Они не занимались своим здоровьем", - добавила она.

По словам завотделом фтизиопульмонологического центра, сегодня туберкулез излечим. В 2018 году Генассамблея ООН поставила задачу преодолеть эпидемию туберкулеза в мире к 2030 году.

Ранее мы писали, что туберкулез – это инфекционное заболевание, которое передается через воздух от больного человека, выделяющего бактерии, при кашле, чихании, разговоре. Не все больные туберкулезом выделяют бактерии.

При туберкулезе появляются такие симптомы, как кашель, быстрая утомляемость, появление общей слабости, снижение аппетита, потеря веса, потливость, длительное повышение температуры тела, боль в грудной клетке. При обнаружении этих симптомов необходимо обратиться к врачу-фтизиатру в поликлинику.