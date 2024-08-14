Больницы и поликлиники Астаны задолжали поставщикам более 14 млрд тенге
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Глава управления здравоохранения Алия Рустемова на общественных слушаниях в акимате рассказала, почему складывается долг у столичных медорганизаций перед поставщиками, передает корреспондент NUR.KZ.
Рустемова сообщила, что недостаточное финансирование медорганизаций привело к образованию кредиторской задолженности.
"Сумма кредиторской задолженности на сегодня составляет 14,7 млрд тенге. В том числе перед СК "Фармация" - 4,5 млрд, перед другими поставщиками - 10,2 млрд тенге. Из них сумма просроченной кредиторской задолженности за 2022 - 2023 годы составляет 3,3 млрд тенге. Это три медорганизации - многопрофильная городская больница №1 на сумму 2,2 млрд тенге, центр городской фтизиопульманологии на сумму 662 млн тенге и городской инфекционный центр на сумму 398 млн тенге", - сказала Алия Рустемова.
Основная причина образования кредиторской задолженности, по ее словам, это низкие тарифы, не предусматривающие ежегодный рост цен на лекарства и медицинские изделия, продукты питания, коммунальные и иные услуги и работы, а также увеличение заработной платы медперсоналу.
"Вторая причина - заключение договоров на объемы услуг ниже заявленных, и третья - применение линейной шкалы. Кроме того, причиной образования текущей кредиторской задолженности является несвоевременное финансирование со стороны филиала Фонда медстрахования.
Так, на сегодня медорганизациям выплачены средства по актам выполненных работ только за 4 месяца текущего года. Аванс в размере 30-40%, полученный в начале года, покрывает лишь выплату заработной платы и налогов", - пояснила глава УОЗ.
Отмечается, что акиматом Астаны сейчас рассматривается механизм погашения кредиторской задолженности городской многопрофильной больницы №1 за счет местного бюджета. Речь идет о сумме в 1 млрд тенге. Данный вопрос будет вынесен на заседание маслихата 2 сентября.
Напомним, в феврале этого года новоиспеченный министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что нужно оперативно решить проблему хронической кредиторской задолженности более 400 медорганизаций в Казахстане.
Самую большую сумму, по ее данным, задолжали медорганизации Астаны, Алматы и ВКО. Всего, согласно слайдам министра, задолженность медорганизаций Казахстана составляла на тот момент 82,3 млрд тенге.
Тогда же министр поручила привлечь к ответственности первых руководителей медорганизаций, где образовалась кредиторская задолженность.
Недавно мы также писали, что аудит эффективности работы Минздрава выявил нарушения на 3,7 млрд тенге, включая финансовые нарушения и неэффективное планирование.
Позже в Минздраве отреагировали на отчет ВАП, в котором говорилось о миллиардных нарушениях в ФСМС, и признали этот факт.
"По анализу ВАП (Высшей аудиторской палаты - прим. ред.) материалы все рассмотрены, дисциплинарные меры к должностным лицам на сегодняшний день приняты вплоть до увольнения ответственных руководителей", - сообщила Альназарова.
После этого на брифинге в кабмине глава Минздрава подтвердила имена нескольких уволенных чиновников - они потеряли свои должности после того, как ВАП и Антикор выявили нарушения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2148838-bolnicy-i-polikliniki-astany-zadolzhali-postavshchikam-bolee-14-mlrd-tenge/