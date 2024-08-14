Почему казахстанцы против посмертного донорства, объяснили эксперты

С каждым днем растет число казахстанцев, отказавшихся от посмертного донорства - на сегодня это уже более 90 тысяч. Эксперты называют ряд причин, почему это происходит, передает "31 канал".

Как сообщает телеканал, около 90 тысяч казахстанцев уже подписали отказ от посмертного донорства. При этом число таких граждан только растет. Растет в стране и количество пациентов в очереди на пересадку, и многие погибают, так и не дождавшись донорских органов.

Эксперты считают, что все дело в предубеждениях, которые сложились у людей, а также в нехватке информации об этом.

Отмечается, что самый главный страх людей - врачи не станут спасать им жизнь, чтобы якобы поскорее заполучить органы для пересадки. Врачи-трансплантологи говорят, это делается только после констатации необратимой гибели мозга. В этом процессе задействована целая команда экспертов из 5-6 человек.

"Подтверждают неврологи, анестезиологи, есть аппарат, тесты. После подтверждения смерти мозга человек считается мертвым. В таком случае у нас будет полчаса - два часа забрать органы и пересадить. Как погибает мозг? В первую очередь, это инсульт, потом ДТП, несчастные случаи - мозг может вылететь", - рассказал врач хирург-трансплантолог больницы №1 Шымкента Рахимжан Умбетжанов.

Есть у казахстанцев и опасения, что их органы продадут на черном рынке. Сделать это, как заверяют эксперты, невозможно. В Казахстане всего несколько врачебных бригад, которые извлекают органы у посмертных доноров, и они работают под контролем.

Кроме того, каждый орган проверяют на совместимость, берется множество анализов, и пересадка проводится тому человеку, кому орган подходит по максимальному количеству показателей. Приоритет в пересадке органов всегда отдается детям.

"В листе ожидания у нас находятся 4 112 пациентов, львиную долю составляют с заболеваниями почек, порядка 3 700. 104 из них дети, которые также ожидают трансплантацию органов", - отмечает директор республиканского центра по координации трансплантации Минздрава Айдар Ситказинов.

Эксперты уверены, что в стране необходимо проводить более масштабную информационную работу, чтобы люди увидели, как тяжело живут пациенты, нуждающиеся в пересадке органов, погибают, так и не дождавшись донора.

Необходимым считают эксперты и смену подхода к изъятию органов. Если человек не дал свое согласие при жизни, запрашивают разрешение двух родственников. А они соглашаются далеко не всегда.

"Надо давать, и правильно с точки зрения прав человека. Презумпция несогласия - то есть, если гражданин не зарегистрировался как будущий донор или категорически против этого, и документы заверены, то больше родственники решать этот вопрос не могут", - считает президент ОФ "Аман-Саулык" Бахыт Туменова.

Врачи как одну из частых отказов от донорства называют также отказ по религиозным причинам. Хотя ни в одной религии мира, говорят эксперты, запрета на это нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане свыше 6,5 тысяч граждан дали согласие на посмертное донорство органов. При этом почти 90 тысяч казахстанцев добровольно отказались от трансплантологии.

В начале года в Казахстане предложили изымать органы умерших без согласия их родственников. Экс-глава Минздрава Ажар Гиният ранее заявляла, что сама готова стать посмертным донором.

Однако позже действующая глава Минздрава Акмарал Альназарова заявила, что в планах ведомства нет введения обязательного посмертного донорства, как это предлагалось ранее.

Ранее мы писали, что органы 44-летней женщины пересадили 5 жителям Казахстана. Сообщалось, что родные женщины, у которой была констатирована смерть головного мозга, дали согласие на посмертное донорство.

В конце июля мы также писали, что 18-летний житель Шымкента, погибший в ДТП, стал донором сердца.

Позже стало известно, что в Национальном научном центре хирургии имени А.Н. Сызганова в Алматы пересадили печень погибшего 58-летней женщине. В Туркестанской Областной клинической больнице провели трансплантацию его почки 40-летнему пациенту, вторую почку пересадили ребенку 16 лет в Астане в клинике University Medical Center.