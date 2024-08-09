Россиянин сломал позвоночник, ныряя в бассейн в Алматы

Гражданин России из Уфы сломал позвоночник, прыгая в бассейн в Алматы. Молодой человек ударился головой о дно, что привело к сложной травме, передает корреспондент NUR.KZ.

Пострадавшего на "скорой" доставили в ЦГКБ Алматы, где врачи поставили ему сложный диагноз - перелом первого шейного позвонка со множественными осколками и смещением. Такие травмы требуют немедленного вмешательства и могут представлять смертельную опасность, сообщили в Управлении общественного здоровья города.

"Я приехал в Казахстан в командировку. Остался на выходные с друзьями, пошли в бассейн. Я неудачно прыгнул и ударился головой об дно. Думаю, что после неудачного падения всё остальное было удачным: "скорая" привезла меня в нужное место и к нужным врачам.

Родственники хотели заказать спецборт в Дубай и подключить международную страховую, но из-за риска нестабильного перелома врачи решили, что нужно проводить операцию здесь. Мне очень повезло оказаться в правильных руках у врачей этой больницы", - рассказал мужчина.

Нейрохирурги стационара оперативно провели сложнейшую операцию по заднему спондилодезу — установили специальную пластину, зафиксировавшую затылочную кость и шейные позвонки, что позволило восстановить движения в шее и стабилизировать позвоночник.

“Данное вмешательство предотвратило возможные осложнения, которые могли бы привести к компрессии спинного мозга и мгновенной смерти. Операция прошла успешно, и пациенту не потребуется длительное ношение корсета. Через месяц он сможет вернуться к своей обычной жизни и работе,” - поделился заведующий отделением нейрохирургии Марат Алматов.

Врачи отмечают: если бы не своевременное профессиональное вмешательство, процесс срастания костных отломков мог бы занять полтора года из-за медленного восстановления костной ткани. А любое смещение осколков могло бы стать фатальным.

Сам россиянин благодарит казахстанских специалистов за профессионализм и уверяет, что с ним все хорошо.

В УОЗ добавили, что этот случай стал одним из 339 успешных операций, проведенных нейрохирургами ЦГКБ с начала года.

Напомним, ранее нейрохирург Марат Алматов рассказывал в интервью NUR.KZ о сложных случаях в своей практике.