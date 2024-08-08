"Спас 4 человек": отца погибшего в ДТП донора наградили в Казахстане

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова наградила мужчину, который согласился после смерти сына в ДТП изъять его органы для посмертного донорства, передает NUR.KZ.

На сайте Минздрава сообщается, что глава ведомства Акмарал Альназарова встретилась с родственниками посмертного донора, спасшего жизнь 4 пациентам. Они длительное время ожидали пересадку органов.

"Ваш мужественный и в высшей степени гуманный поступок сделали возможным спасение нескольких жизней, дали новый шанс и надежду тем, кто страдал от тяжелой болезни. Пример проявления милосердия и благородства с вашей стороны способен вдохновить наших сограждан, медицинское сообщество, наших пациентов к свершению добрых дел", - сказала Альназарова.

Министр вручила отцу донора Игорю Войнюшу нагрудной знак "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін". Также на встрече присутствовала родная сестра донора Евгения Юнусова.

В Минздраве напомнили, что посмертным донором стал 18-летний Максим Войнюш. 15 июля он был экстренно доставлен в приемное отделение Туркестанской областной клинической больнице после ДТП. Максим находился за рулем мопеда и столкнулся с автомобилем, что привело к тяжелым травмам. Несмотря на усилия врачей и проведенную интенсивную терапию, его состояние оставалось крайне тяжелым.

Сообщается, что 23 июля 2024 года, по результатам повторного ВЭЭГ-мониторинга, была подтверждена необратимая гибель головного мозга. После беседы с родственниками было получено согласие на изъятие органов. Республиканским центром по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг (РЦКТВМУ) организован донорский процесс и сформированы две трансплантационные бригады для изъятия органов.

"В Центре сердца Шымкента 58-летнему пациенту было пересажено сердце донора. В Национальном научном центре хирургии имени А.Н. Сызганова в Алматы пересадили печень 58-летней женщине. В Туркестанской Областной клинической больнице провели трансплантацию почки 40-летнему пациенту, вторую почку пересадили ребенку 16 лет в Астане в клинике University Medical Center.

С начала 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 5 посмертных доноров, что позволило пересадить 19 органов. В 2023 году 7 посмертных доноров дали возможность пересадить 19 органов", - рассказали в Минздраве.

Сейчас донорских органов в Казахстане ожидают 4112 пациентов.

Ранее мы писали, что органы 44-летней женщины пересадили 5 жителям Казахстана. Сообщалось, что родные женщины, у которой была констатирована смерть головного мозга, дали согласие на посмертное донорство.

Также сообщалось, что в Казахстане свыше 6,5 тысяч граждан дали согласие на посмертное донорство органов. При этом почти 90 тысяч казахстанцев добровольно отказались от трансплантологии.

В начале года в Казахстане предложили изымать органы умерших без согласия их родственников. Экс-глава Минздрава Ажар Гиният ранее заявляла, что сама готова стать посмертным донором.

Однако позже действующая глава Минздрава Акмарал Альназарова заявила, что в планах ведомства нет введения обязательного посмертного донорства, как это предлагалось ранее.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что трансплантация органов - пересадка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) на другое место в организме или в другой организм.

Согласно статье 210 и пунктам 1 и 3 статьи 212 Кодекса РК от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", донором может быть живой человек (прижизненный донор) и умерший (посмертный донор). Прижизненным донором органа и тканей может быть лицо:

в возрасте 18 лет и старше;

дееспособный;

выразивший письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие органа (части органа) и (или) тканей (части ткани) для дальнейшей трансплантации;

прошедшим всестороннее медицинское обследование, подтверждающее, что изъятие органа (части органа) не повлечет за собой необратимого расстройства его здоровья.

Решение о пересадке органа (части органа) от прижизненного донора в Казахстане принимает этическая комиссия, которая с целью исключения злоупотребления и повышения безопасности рассматривает все перечисленные выше подтверждающие документы, устанавливает генетическую связь между потенциальным реципиентом и прижизненным донором.

Посмертным донором может стать человек в возрасте 18 лет и старше, которому констатирована необратимая гибель головного мозга, органы (части органа) и (или) ткани (части ткани), которого могут быть использованы для трансплантации реципиенту. Органы одного посмертного донора могут спасти жизни порядка 7 человек.