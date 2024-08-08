Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Спас 4 человек": отца погибшего в ДТП донора наградили в Казахстане

Опубликовано:

Награждение отца донора
Награждение отца донора. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова наградила мужчину, который согласился после смерти сына в ДТП изъять его органы для посмертного донорства, передает NUR.KZ.

На сайте Минздрава сообщается, что глава ведомства Акмарал Альназарова встретилась с родственниками посмертного донора, спасшего жизнь 4 пациентам. Они длительное время ожидали пересадку органов.

"Ваш мужественный и в высшей степени гуманный поступок сделали возможным спасение нескольких жизней, дали новый шанс и надежду тем, кто страдал от тяжелой болезни. Пример проявления милосердия и благородства с вашей стороны способен вдохновить наших сограждан, медицинское сообщество, наших пациентов к свершению добрых дел", - сказала Альназарова.

Министр вручила отцу донора Игорю Войнюшу нагрудной знак "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін". Также на встрече присутствовала родная сестра донора Евгения Юнусова.

В Минздраве напомнили, что посмертным донором стал 18-летний Максим Войнюш. 15 июля он был экстренно доставлен в приемное отделение Туркестанской областной клинической больнице после ДТП. Максим находился за рулем мопеда и столкнулся с автомобилем, что привело к тяжелым травмам. Несмотря на усилия врачей и проведенную интенсивную терапию, его состояние оставалось крайне тяжелым.

Сообщается, что 23 июля 2024 года, по результатам повторного ВЭЭГ-мониторинга, была подтверждена необратимая гибель головного мозга. После беседы с родственниками было получено согласие на изъятие органов. Республиканским центром по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг (РЦКТВМУ)  организован донорский процесс и сформированы две трансплантационные бригады для изъятия органов.

"В Центре сердца Шымкента 58-летнему пациенту было пересажено сердце донора. В Национальном научном центре хирургии имени А.Н. Сызганова в Алматы пересадили печень 58-летней женщине. В Туркестанской Областной клинической больнице провели трансплантацию почки 40-летнему пациенту, вторую почку пересадили ребенку 16 лет в Астане в клинике University Medical Center.

С начала 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 5 посмертных доноров, что позволило пересадить 19 органов. В 2023 году 7 посмертных доноров дали возможность пересадить 19 органов", - рассказали в Минздраве.

Сейчас донорских органов в Казахстане ожидают 4112 пациентов.

Ранее мы писали, что органы 44-летней женщины пересадили 5 жителям Казахстана. Сообщалось, что родные женщины, у которой была констатирована смерть головного мозга, дали согласие на посмертное донорство.

Также сообщалось, что в Казахстане свыше 6,5 тысяч граждан дали согласие на посмертное донорство органов. При этом почти 90 тысяч казахстанцев добровольно отказались от трансплантологии.

В начале года в Казахстане предложили изымать органы умерших без согласия их родственников. Экс-глава Минздрава Ажар Гиният ранее заявляла, что сама готова стать посмертным донором.

Однако позже действующая глава Минздрава Акмарал Альназарова заявила, что в планах ведомства нет введения обязательного посмертного донорства, как это предлагалось ранее.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что трансплантация органов - пересадка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) на другое место в организме или в другой организм.

Согласно статье 210 и пунктам 1 и 3 статьи 212 Кодекса РК от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", донором может быть живой человек (прижизненный донор) и умерший (посмертный донор). Прижизненным донором органа и тканей может быть лицо:

  • в возрасте 18 лет и старше;
  • дееспособный;
  • выразивший письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие органа (части органа) и (или) тканей (части ткани) для дальнейшей трансплантации;
  • прошедшим всестороннее медицинское обследование, подтверждающее, что изъятие органа (части органа) не повлечет за собой необратимого расстройства его здоровья.

Решение о пересадке органа (части органа) от прижизненного донора в Казахстане принимает этическая комиссия, которая с целью исключения злоупотребления и повышения безопасности рассматривает все перечисленные выше подтверждающие документы, устанавливает генетическую связь между потенциальным реципиентом и прижизненным донором.

Посмертным донором может стать человек в возрасте 18 лет и старше, которому констатирована необратимая гибель головного мозга, органы (части органа) и (или) ткани (части ткани), которого могут быть использованы для трансплантации реципиенту. Органы одного посмертного донора могут спасти жизни порядка 7 человек.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2146516-spas-4-chelovek-otca-pogibshego-v-dtp-donora-nagradili-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie