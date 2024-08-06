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Новая вспышка mpox случилась в странах Центральной Африки

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Вирус mpox
Вирус mpox. Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Новая вспышка штамма вируса mpox случилась в странах Центральной Африки. Сообщается, что генетические изменения могли сделать вирус более опасным, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Предполагается, что быстро распространяющийся вирус заразил 12 300 человек в 2024 году в Демократической Республике Конго, где он был впервые зарегистрирован менее года назад.

Недавние случаи в Кот-д'Ивуаре, Кении и по крайней мере трех других африканских странах вызвали обеспокоенность по поводу взрывоопасной инфекции, распространяемой по недавно построенным дорогам и шоссе, соединяющим отдаленные шахтерские участки с городами и лагерями.

Mpox вызывается вирусом оспы обезьян, самой опасной для жизни формой поксвируса, возникшей с момента искоренения натуральной оспы в 1970-х годах.

Хотя он распространялся от грызунов и заражал людей с возрастающей частотой на протяжении десятилетий, текущая вспышка беспрецедентна и вызвана вариантом, который претерпел генетические изменения, которые, как опасаются ученые, могли сделать его более опасным.

Африка — единственный континент, где mpox является эндемичным, но испытывает трудности с получением вакцин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2145073-novaya-vspyshka-mpox-sluchilas-v-stranah-centralnoy-afriki/

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