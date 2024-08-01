Корицу изъяли из продажи в США из-за высокого уровня свинца

Власти США отозвали с продажи корицу от нескольких брендов из-за высокого содержания в ней свинца и потенциальной опасности для здоровья населения, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) обновило предупреждение для общественного здравоохранения, предостерегая от употребления некоторых марок молотой корицы из-за содержания в них высокого уровня свинца.

По данным FDA, воздействие высоких концентраций свинца может привести к проблемам с обучением и снижению IQ у детей.

Агентство добавило девять брендов в свое предупреждение после того, как тестирование показало, что уровень концентрации свинца в них варьировался от 2,03 до 7,01 частей на миллион. И хотя безопасного уровня воздействия свинца не существует, FDA теперь рекомендует производителям утилизировать сухие продукты детского питания, которые содержат уровень концентрации свинца более 0,02 частей на миллион.

Сообщается, что данная продукция продавалась в магазинах, расположенных в Калифорнии, Коннектикуте, Мэриленде, Миссури, Нью-Йорке и Виргинии.