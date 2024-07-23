Ученые: Искусственный интеллект способен диагностировать рак быстрее врачей

Исследование американских ученых показало, что искусственный интеллект способен проводить диагностику рака простаты быстрее и успешнее, чем это делают врачи, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В исследовании Avenda Health приняли участие десять врачей, каждый из которых оценил 50 различных случаев рака простаты. Программное обеспечение Unfold AI от Avenda обнаружило рак с точностью 84,7%, в то время как врачи, которые пытались обнаружить рак вручную, показали результат между 67,2% и 75,9%.

Исследование, проведенное совместно с UCLA Health и опубликованное в журнале Journal of Urology, также показало, что при использовании ИИ для помощи в определении контуров раковых опухолей прогнозы размера опухоли были в 45 раз точнее и согласованнее с использованием ИИ, чем без него.

"Мы увидели, что использование ИИ сделало прогнозы врачей более точными и последовательными, то есть врачи, как правило, были более единодушны при использовании ИИ-помощи", — сказал в своем заявлении доцент кафедры урологии, хирургии и биоинженерии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и старший автор исследования Шьям Натараджан.

Доктор Уэйн Брисбен, доцент кафедры урологии, заявил, что ИИ может помочь там, где МРТ бессильно. Врачи склонны использовать МРТ для оценки размера опухоли. Тем не менее, некоторые опухоли невидимы для МРТ.

"В целом использование ИИ в лечении рака может привести к более эффективному и персонализированному уходу за пациентами. Кроме того, технологии помогают назначить лечение, которое лучше соответствует индивидуальным потребностям пациентов и более успешно борется с болезнью", — говорится в заявлении Брисбена.