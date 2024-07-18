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Заболеваемость сальмонеллезом выросла вдвое в Алматы: санврачи обратились к горожанам

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Женщина в пижаме сидит на диване и прижимает руки к животу
Женщина в пижаме. Иллюстративное фото: Freepic / katemangostar

За полгода в Алматы увеличился показатель заболеваемости сальмонеллезом. Большинство заболевших ели некачественно приготовленную пищу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДСЭК города.

"За 6 месяцев 2024 года в Алматы показатель заболеваемости сальмонеллезом на 100 тысяч человек составил 1,40 против показателя 0,67 за аналогичный период 2023 года. Отмечается рост заболеваемости сальмонеллезом в 2 раза. От общего числа заболевших сальмонеллезом удельный вес детей до 14 лет составил 25%", - сказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова.

Согласно опросу, большинство заболевших употребляли некачественные продукты домашнего приготовления, не соблюдали личную гигиену. В единичных случаях еду они употребляли в объектах общественного питания.

В связи с этим эпидемиологи Алматы рекомендуют соблюдать следующие меры профилактики:

  • регулярно и тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета, до еды и перед приготовлением пищи;
  • хранить пищу при низкой температуре в холодильнике, чтобы предотвратить размножение бактерий, при хранении соблюдать товарное соседство готовой и сырой пищи, использовать отдельные доски и ножи для готовой и сырой пищи;
  • следить за сроком годности скоропортящихся продуктов;
  • избегать употребления сырого молока и молочной продукции, употреблять только пастеризованное или кипяченое молоко;
  • кремсодержащие пирожные и торты употреблять только свежими, остатки хранить в холодильнике не дольше 24 часов с момента изготовления;
  • не приобретать мясо, мясные изделия, мясо птицы, яйца, молочные продукты в местах несанкционированной торговли;
  • готовить пищу должным образом, подвергать тщательной термической обработке, не употреблять сырые яйца, недостаточно прожаренную пищу;
  • тщательно мыть под проточной водой фрукты, овощи, арбузы и дыни, а также куриные яйца;
  • купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду;
  • содержать в чистоте столовую и кухонную посуду, предметы обихода, игрушки детей.

При появлении признаков и симптомов сальмонеллеза необходимо незамедлительно обратиться к врачам.

На официальном сайте ВОЗ говорится, что сальмонеллез - это болезнь, вызываемая бактерией Salmonella. Для нее обычно характерны резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и иногда рвота.

Симптомы болезни появляются через 6-72 часа (обычно через 12-36 часов) после поглощения бактерии, болезнь длится от 2 до 7 дней.

Симптомы сальмонеллеза протекают относительно легко, и в большинстве случаев пациенты выздоравливают без специального лечения. Однако в некоторых случаях, особенно у детей и пожилых пациентов, связанное с болезнью обезвоживание может становиться тяжелым и представлять угрозу для жизни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2136366-zabolevanie-opasnym-nedugom-uvelichilos-vdvoe-sredi-almatincev/

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