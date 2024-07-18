Минздрав отреагировал на критику о нехватке лекарств для онкобольных

Минздрав отреагировал на информацию, что онкобольным может не хватить лекарств даже до конца года. В ведомстве сообщили, что ситуация под контролем, передает NUR.KZ со ссылкой на МЗ РК.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения, чтобы исключить любые перебои в поставках медикаментов для пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, ведомством определен механизм своевременного предоставления препаратов.

Ни один пациент не останется без необходимого лечения, подчеркивается в публикации.

В Минздраве заверили, что областные управления здравоохранения и онкологические центры осуществляют мониторинг ситуации.

Для удобства пациентов и получения необходимой информации работает call-центр с номером 8 (7172) 570 950, позвонив на который можно оставить обращения по вопросам доступности и качества онкологической помощи, в том числе сообщить о случаях отказа в лечении и помощи.

Минздрав запустил call-центр по вопросам онкологической помощи. Фото: МЗ РК

Напомним, 16 июля фонд "Қазақстан халқына" сообщил о поступлении обращений от акиматов, в которых они выражают неготовность обеспечивать онкопациентов шестью лекарственными средствами до конца текущего года.

При этом еще в июне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов в своем официальном Telegram-канале сообщал, что Минздрав принял приказ о сокращении бюджета, выделяемого на лечение онкологических заболеваний.

"Деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. Приказ вводится в действие с 11 июня 2024 года. Фактически без обсуждения, кулуарно был принят приказ, которым без достаточных исследований и адекватных расчетов просто по всем клиникозатратным группам пролеченного случая по новообразованиям срезаны деньги.

Кто в итоге пострадает от этого приказа? Сколько это человеческих жизней и судеб? Какое есть научное обоснование, кроме сбивчивой и поверхностной информации чиновников? Почему одним росчерком пера, без всестороннего изучения принимаются такие важные решения? Вопросов очень много", - заявил Аймагамбетов.

Позже главный внештатный онколог МЗ РК Диляра Кайдарова заявила, что "ни один онкопациент в этой ситуации не пострадает". Позже был еще один комментарий от представителей Минздрава.

Позже на брифинге глава Минздрава Акмарал Альназарова ответила, останутся ли пациенты без помощи.

"Ни одного пациента это не коснется. Порядок направления пациентов, порядок их динамического наблюдения, протоколы диагностики лечения остались неизменны в том же объеме, в котором они сейчас, поэтому эти пациенты как лечение получали, так и будут получать", - ответила спикер.

Добавим, вчера Минздрав заявил о пересмотре механизма ценообразования на лекарства "с учетом интересов пациентов, государства и производителей". В ведомстве признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки Высшей аудиторской палаты Казахстана, выявившей нарушения на миллиарды тенге в работе Минздрава.

"Внутреннее расследование выявило системные недостатки и отсутствие должного контроля, в результате чего были освобождены от должностей ключевые руководители ответственных подразделений министерства и его подведомственных организаций.

Принимаемые меры направлены на обеспечение населения Казахстана безопасными и качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также на поддержку отечественных производителей", - сообщили в Минздраве.