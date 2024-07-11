Родные умершей казахстанки рассказывают, что 47-летняя Куралай страдала из-за проблем с лишним весом. За неделею до дня своего рождения она решилась на липосакцию и через соцсети нашла частную клинику. В клинике ей пообещали быстрый результат за 2 млн тенге. При этом, по словам родственников алматинки, Куралай была абсолютно здорова. "В последнее время у нее болели ноги. И она решилась на операцию, чтобы снизить нагрузку на конечности. Врачи обещали, что после операции моя сестра сбросит 5 килограммов. Объясняли, что постепенно нужно начать заниматься спортом, тогда удастся похудеть еще на 20 килограммов. С утра ее забрали на операцию. Но ближе к полудню она написала супругу, что плохо себя чувствует. Никто не предупредил о рисках. Мы боимся, что врачи могут избежать ответственности. Сейчас ведем переговоры с частными судебными экспертами. После похорон врачи приехали к нам, выразили соболезнования и передали конверт с деньгами. Но мы пойдем до конца, чтобы наказать виновных", - рассказала родственница умершей Гульнара Батырханова. Родственники говорят: никто из врачей не смог внятно объяснить, почему состояние пациентки резко ухудшилось. Более того, о гибели Куралай они узнали через несколько часов, когда женщина перестала выходить на связь. К тому времени тело уже отвезли в морг. "Врачи не сразу сказали, что наша сестра умерла. Сначала говорили, что у нее упало давление. А потом через какое-то время уже заявили, что состояние ухудшилось. Мы три часа сидели внизу. К тому времени приехали полицейские. Мы не вытерпели, зашли в палату. А комнату уже моет санитарка и говорит, что Куралай забрали час назад. Они вынесли тело моей сестры через черный ход и отвезли в морг. При этом нас никто не предупредил", - поделилась Саулет Батырхан. По предварительной версии, смерть наступила от острого инфаркта миокарда. Однако родные уверяют, Куралай была абсолютна здорова. К тому же она сдала все анализы. Противопоказаний к хирургическому вмешательству не было. Пластический хирург, который оперировал женщину, продолжает работать. Он пока тоже не может ответить, почему же у пациентки возникли осложнения. "После операции пациентку перевели в отделение интенсивной терапии после стабилизации состояния, после наркоза перевели в стационар. В палате пациент ходил, двигался, разговаривал, занимался своими делами. После обеда возникло осложнение. Я вам скажу: я несу ответственность моральную, потому что я, мягко говоря, проводил операцию. Я вызвал доверие. Не оправдал. Более чем мне тяжело сейчас в данной ситуации. Мне нелегко дается разговор с вами. К сожалению, в медицине случаются непредсказуемые вещи. Вот эти четыре-пять дней я в неведении, что произошло. Я передумал все, перебрал множество вариантов развития событий", - прокомментировал произошедшее пластический хирург Данияр Урмурзин. Родственники Куралай намерены довести дело до суда. Они уже обратились с заявлением в полицию. Там начали расследование по статье "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником". Если вина врачей будет доказана, им может грозить до четырех лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности. Источник: КТК