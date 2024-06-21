70 павлодарцев обратились к медикам из-за клещей

В Павлодарской области с начала года 70 человек обратились в больницы в связи с укусами клещей, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, о сезоне активности клещей на региональной информационной площадке коммуникаций журналистам рассказал руководитель ДСЭК Павлодарской области Батырбек Алиев.

Так, с учетом сезонности в регионе клещи просыпаются ранней весной (апрель-май), численность пика достигает в конце мая. Согласно данным зоологической группы филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы", которые проводят мониторинг за клещами на территории региона, первые клещи в 2024 году в Павлодарской области появились 12 апреля.

"Клещи могут передавать такие заболевания, как туляремия, клещевой энцефалит, клещевой риккетсиоз, ККГЛ (Конго-крымская геморрагическая лихорадка)", - предупредили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Клещевой риккетсиоз часто путают с клещевым энцефалитом, так как оба эти заболевания переносятся клещами. Нужно знать, что это абсолютно разные заболевания.

Наиболее тяжелое заболевание - клещевой энцефалит. Это заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.

Клещевой риккетсиоз в отличие от клещевого энцефалита протекает доброкачественно, заболевание заканчивается выздоровлением. Заболевший человек не заразен для окружающих.

"Клещи, обитающие в Павлодарской области, не опасны для жизни, они вызывают клещевой риккетсиоз. В эпидемиологический сезон 2023 года в области было зарегистрировано 9 случаев клещевого риккетсиоза, все случаи закончились выздоровлением", - отметили в ведомстве.

За истекший период текущего года за медицинской помощью по поводу укусов обратились 70 человек, из них в трех случаях диагностировали клещевой риккетсиоз. Пациенты получили лечение в Павлодарской областной инфекционной больнице.

На территории региона нет очагов возбудителя клещевого энцефалита и ККГЛ, где переносчиками являются клещи.

"В Казахстане эндемичными (наличие природных очагов) по клещевому энцефалиту являются три региона - Алматинская, Восточно-Казахстанская области, Алматы и окрестности города. Эндемичные зоны по ККГЛ - Туркестанская, Жамбылская и Кызылординская области", - подчеркнули в департаменте.

Клещи, обитающие в Павлодарской области, не вызывают эти заболевания, однако нужно помнить, что всегда имеется риск завоза этих заболеваний в регион. В области клещи встречаются во всех городах и районах, но наиболее часто в пойме рек в Павлодаре, Аксу, Аккулы, в Майском и Щербактинском районах.

Ранее в Мангистауской области фермеры обратились к чиновникам с просьбой помочь им в борьбе с клещами. По словам сельчан, из-за насекомых уже погибло несколько верблюжат.

Как защититься от клещей

На сайте ДСЭК ЗКО говорится, что клещи в основном любят притаиться на кустах и стеблях трав, расположенных по обочинам дорог (выше 1-1,5 м. на кусте клещ обычно не поднимается).

"Любимое" время суток - утро и вечер, а "излюбленными" местами для укусов на теле взрослого человека являются те участки, где кожа тонкая и нежная: внутренняя поверхность бедер, области паха и подмышек, шея. А на теле маленьких детей могут оставить укус в любом месте.

Важно помнить, что клещи не прыгают на людей с деревьев. Наиболее активны эти насекомые в период с марта по октябрь.

Клещи, находясь на ветках или в траве, при приближении животного или человека могут прицепиться к нему, а потом добраться до открытых участков кожи.

Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус его безболезнен, длительное время не заметен.

Существуют базовые правила, которые могут в какой-то степени защитить от укуса клеща:

на темной одежде клеща заметить труднее, поэтому лучше надевать светлую одежду;

обязательно наденьте головной убор или спрячьте волосы под косынку;

ворот куртки должен плотно прилегать к шее, а верхняя одежда быть на застежке "молния";

верхняя одежда или рубашка должны быть с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью;

рубашку заправьте в брюки, чтобы клещ не заполз под нее;

низ брюк должен быть заправлен в высокие сапоги, гольфы или носки.

Если вы обнаружили укус клеща на теле, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Своевременное обращение к врачам может предотвратить особо опасные заболевания.