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Первый государственный медицинский сервис с ИИ появится в Британии

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Пожилая женщина использует телефон
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: grinvalds / Getty Images

Национальная служба здравоохранения Британии (NHS) готовится к запуску первой физиотерапевтической службы, работающей на базе искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Теперь жители Великобритании смогут через приложение получить доступ к автоматизированным видеоприемам, которые будет проводить "цифровой физиотерапевт". Искусственный интеллект сможет анализировать информацию, предоставленную клиентом, в режиме реального времени. Пациенты смогут получить консультацию в день обращения, не ожидая записи неделями.

Сервис на базе ИИ является первой подобной услугой, одобренной регулирующим органом в сфере здравоохранения. При необходимости пациенты могут быть автоматически перенаправлены приложением в одну из клиник, где их примет реальный врач.

По данным Национальной службы здравоохранения, цель запуска такой платформы — обеспечить более быстрое оказание медицинской помощи, сократить время ожидания и снизить нагрузку на врачей.

С января прошлого года очередь на лечение заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом (боли в спине, шее и коленях), выросла на 27%. По данным NHS, на вопросы, связанные с опорно-двигательным аппаратом, приходится 30% всех консультаций, которые проводят терапевты из Англии в течение года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2114817-pervyy-gosudarstvennyy-medicinskiy-servis-s-ii-poyavitsya-v-britanii/

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