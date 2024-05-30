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Актеры Голливуда призвали производителя лекарства от ВИЧ помочь бедным странам

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Мужчина ставит подпись в бумагах
Мужчина подписывает бумаги. Иллюстративное фото: ilkercelik / Getty Images

Политики, актёры Голливуда и учёные подписали письмо в адрес фармацевтической компании, призывая ее сделать лекарство от ВИЧ более доступным, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Бывшие мировые лидеры, знаменитости и лауреат Нобелевской премии, открывший ВИЧ, подписали письмо с призывом изменить правила игры и сделать лекарство от ВИЧ доступным для всех, включая людей, которые живут в более бедных странах.

Письмо адресовано фармацевтической компании, разработавшей препарат, который нужно вводить в виде двух инъекций в год. Ожидается, что текущие испытания покажут, насколько эффективен этот препарат.

В настоящее время он доступен только в нескольких богатых странах, а его стоимость составляет 42 250 долларов за первый год лечения и 39 тысяч долларов в последующие годы.

В письме участники кампании заявили, что препарат "может по-настоящему изменить правила игры во всём мире для людей, лишённых доступа к высококачественному медицинскому обслуживанию" и "помочь положить конец СПИДу как угрозе общественному здравоохранению к 2030 году".

Письмо подписали 300 общественных деятелей, среди которых: актёры Джиллиан Андерсон, Стивен Фрай, Шэрон Стоун и Алан Камминг, бывшие главы государств, а также Франсуаза Барре-Синусси, учёный и лауреат Нобелевской премии, которая помогла открыть ВИЧ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2109351-aktery-gollivuda-prizvali-proizvoditelya-lekarstva-ot-vich-pomoch-bednym-stranam/

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