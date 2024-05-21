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Мужчину спасли после клинической смерти в ВКО

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Врач вводит данные на мониторе аппарата
Медоборудование. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В районе Алтай Восточно-Казахстанской области два фельдшера спасли мужчину, у которого случилась клиническая смерть, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, фельдшеры Наталья Самойлова и Алена Жесткая прибыли на вызов, у пациента уже не было ни пульса, ни дыхания. Но медики не сдались и 10 минут проводили реанимационные мероприятия.

"Диспетчером пульта 103 принят вызов от супруги пациента с поводом "сердцебиение, боли в груди после физической нагрузки". По прибытии бригады на место вызова мужчина был уже две минуты без сознания. Зафиксирована клиническая смерть, бригадой скорой медицинской помощи начаты реанимационные мероприятия с использованием непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции легких и дефибриляции", - рассказали в ВКО станции скорой медицинской помощи.

На 10 минуте у пациента появилось самостоятельное дыхание, пульс на магистральных сосудах, кожные покровы порозовели, он пришел в сознание. Дальше мужчину доставили в межрайонную больницу района Алтай с диагнозом "острый коронарный синдром", на его сердце установили стент. Спасенный еще в отделении терапии, но состояние его стабильное.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2104029-muzhchinu-spasli-posle-klinicheskoy-smerti-v-vko/

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