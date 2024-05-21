Мужчину спасли после клинической смерти в ВКО

В районе Алтай Восточно-Казахстанской области два фельдшера спасли мужчину, у которого случилась клиническая смерть, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, фельдшеры Наталья Самойлова и Алена Жесткая прибыли на вызов, у пациента уже не было ни пульса, ни дыхания. Но медики не сдались и 10 минут проводили реанимационные мероприятия.

"Диспетчером пульта 103 принят вызов от супруги пациента с поводом "сердцебиение, боли в груди после физической нагрузки". По прибытии бригады на место вызова мужчина был уже две минуты без сознания. Зафиксирована клиническая смерть, бригадой скорой медицинской помощи начаты реанимационные мероприятия с использованием непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции легких и дефибриляции", - рассказали в ВКО станции скорой медицинской помощи.

На 10 минуте у пациента появилось самостоятельное дыхание, пульс на магистральных сосудах, кожные покровы порозовели, он пришел в сознание. Дальше мужчину доставили в межрайонную больницу района Алтай с диагнозом "острый коронарный синдром", на его сердце установили стент. Спасенный еще в отделении терапии, но состояние его стабильное.