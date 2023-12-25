"Могут найти донора в Минске": 11-месячному малышу из Алматы требуется пересадка почки

Пересадка почки требуется 11-месячному Муслиму Азаматұлы из Алматы. У малыша терминальная стадия поражения почек. По жизненным показаниям требуется трансплантация, передает корреспондент NUR.KZ.

«Когда Муслиму было два месяца, ребенок заболел. Мы подумали, что ОРВИ. Но все оказалось серьезнее. Нас положили в больницу, где сделали переливание крови, потому что гемоглобин был очень низкий. После нас перевели в другую больницу и поставили диагноз - почечная недостаточность», - рассказывает мама малыша Айжан Арсаланова.

Мальчику делали перитонеальный диализ, после чего его состояние улучшилось, но ненадолго. Как только ребенку перестали проводить диализ, анализы снова стремительно ухудшились.

«Врачи сказали, что нужна обязательная пересадка почки. Планируем проводить ее в Минске, там легче найти донора. В Казахстане на это может уйти слишком много времени. К сожалению, мы с мужем в качестве доноров не подошли», - со слезами говорит Айжан.

Сейчас Муслим получает лечение дома, каждые 4 часа ему проводят диализ.

Муслиму 11 месяцев, он весит восемь килограмм. Как только его вес составит 11-12 кг, можно будет провести пересадку почки. Но денег на трансплантацию у семьи не хватает - требуется порядка 40 млн тенге. Семья просит помощи у неравнодушных граждан.

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Карта привязана к номеру: +7 707 001 13 05 Айжан, мама