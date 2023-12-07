Скандал вокруг лимонада с высоким содержанием кофеина разгорелся в США

Какое количество кофеина в напитках является опасным для жизни человека? Данный вопрос стал актуален для врачей в США после двух трагических случаев, передает The Washington Post.

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В понедельник семья 46-летнего мужчины из Флориды подала иск против сети кофеен Panera Bread, утверждая, что мужчина умер после употребления трех порций напитка "Заряженный лимонад", содержащих кофеин. Это второй иск, предъявленный Panera в этом году из-за данного напитка.

В октябре родители 21-летней студентки колледжа в Пенсильвании также подали иск после того, как у их дочери, которая избегала энергетических напитков из-за сердечного заболевания, остановилось сердце. По словам родителей, она также выпила данный лимонад.

По оценкам, 85% американцев пьют хотя бы один напиток с кофеином в день. Продажи энергетических напитков также растут, как и дозы кофеина, содержащегося в них. При этом эксперты говорят, что толерантность человека к кофеину, а также его польза или риск могут сильно различаться в зависимости от привычек человека, его веса, общего состояния здоровья и других факторов.

Большой "Заряженный лимонад" Panera весом 30 унций содержит около 390 миллиграммов кофеина, что примерно в четыре раза больше, чем в чашке кофе.

По словам Дженнифер Темпл, директора Лаборатории исследований в области питания и здоровья в Университете Буффало в Нью-Йорке, содержание кофеина в данном напитке является "исключительным".

Она отмечает, что напиток выделяется тем, что его можно было бесплатно долить в автомате самообслуживания. Таким образом, человек получал намного больше кофеина, чем, если бы он выпил обычный энергетик.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рекомендует взрослым людям без хронических заболеваний употреблять не более 400 миллиграммов кофеина в день. По данным управления, это количество, как правило, не опасно и не связано с негативными последствиями.

Людям с определенными заболеваниями рекомендуется ограничить или избегать употребления кофеина. Беременным женщинам обычно рекомендуется ограничить дозу кофеина до 200 мг в день.

Представитель компании Panera заявил, что компания выражает глубокое сочувствие семье погибшего.

"Мы считаем, что трагическая кончина нашего клиента не была вызвана каким-либо продуктом компании. Эти иски не обоснованы. Panera твердо придерживается принципов безопасности при производстве нашей продукции", — заявили в компании.

Врачи ожидают результатов официального расследования, которые прольют свет на реальное содержание кофеина в лимонаде.