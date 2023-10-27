Ученые в США наймут добровольцев, чтобы исследовать проблемы питания

Правительство США планирует нанять 10 тысяч граждан и потратить 189 млн долларов, чтобы абсолютно точно исследовать, какое питание является наиболее полезным для американцев, передает The Washington Post.

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Национальные институты здравоохранения США потратят 189 млн долларов в течение следующих пяти лет и наймут 10 тысяч взрослых американцев в рамках исследования "Питание для здоровья". Исследователи хотят выяснить, как люди с разным метаболизмом реагируют на различные виды диет. Исследователи говорят, что планируют использовать эти данные для разработки алгоритмов машинного обучения, которые смогут предлагать людям персонализированные планы питания.

Нездоровое питание является одной из главных причин смертности и развития хронических заболеваний во всем мире. Сай Крупа Дас, ученый-диетолог из Университета Тафтса и один из авторов исследования, говорит, что, несмотря на такую острую ситуацию, органы здравоохранения все еще применяют универсальный подход к питанию и не могут дать пациентам индивидуальных рекомендаций по питанию.

Исследователи собираются привлечь людей разного расового и этнического происхождения. Приоритетом также является, чтобы среди участников были люди разного веса. Граждане с инвалидностью и хроническими заболеваниями также будут принимать участие в проекте. Ученые говорят, что им необходимо привлечь представителей разных групп, чтобы четче понять факторы, влияющие на пользу или вред того или иного типа питания.