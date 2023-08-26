Американские врачи заявили, что маркетологи преувеличивают пользу БАДов с Омега-3

БАДы. Иллюстративное фото: pexels.com

Новое исследование американских врачей показало, что маркетологи сильно преувеличивают пользу биологически активных добавок к пище, содержащих рыбий жир. Врачи утверждают, что намного полезнее употреблять в пищу настоящие морепродукты, передает The Washington Post.

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Существуют исследования, доказывающие, что люди, регулярно добавляющие в свой рацион морепродукты, реже умирают от болезней сердца. При этом нет исследований, которые бы доказывали аналогичную пользу БАДов, содержащих рыбий жир. Однако согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Cardiology, производители продолжают заявлять, что прием их препаратов снижает риск смертности от болезней сердца.

Исследователи подчеркивают, что производство БАДов — это многомиллиардная индустрия. Люди ежедневно принимают добавки, содержащие Омега-3 кислоты, в надежде, что это поможет им предотвратить развитие проблем с сердцем.

Исследователи проанализировали этикетки более чем 2000 добавок с рыбьим жиром, на которых говорилось о пользе для здоровья. Они обнаружили, что более 80% упаковок содержат упоминания о пользе для здоровья сердца. 62% упаковок содержали заявления о снижении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Энн Мари Навар, доцент кафедры кардиологии Техасского университета и старший автор исследования, говорит, что огромное количество пациентов считает, что БАДы, содержащие Омега-3, безоговорочно полезны, и принимают их без назначения врача, хотя зачастую описанная польза может быть лишь маркетинговым ходом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2033958-amerikanskie-vrachi-zayavili-chto-marketologi-preuvelichivayut-polzu-badov-s-omega-3/