Bloomberg: ЧС из-за нехватки лекарств от сифилиса могут объявить в США

Лекарства. Иллюстративное фото: pixabay.com

Чрезвычайная ситуация, связанная с заболеваемостью сифилисом, может быть объявлена в США из-за дефицита лекарств, передает Bloomberg.

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Как сообщают источники Bloomberg, в США наблюдается острая нехватка пенициллина для лечения стремительно растущего числа случаев сифилиса. Чиновники из сферы здравоохранения обсуждают необходимость объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Крупные медицинские центры США ограничивают выдачу лекарств из-за отсутствия поставок. В настоящее время первоочередное внимание уделяется беременным пациенткам и детям. Именно им назначается пенициллин G бензатин из имеющихся запасов. Этот препарат способен проникать через плаценту и влиять на то, чтобы заболевание не передавалось от матери к ребенку.

Как сообщают источники, в настоящее время чиновники обсуждают необходимость объявления чрезвычайной ситуации. Режим ЧС позволит органам здравоохранения рассчитывать на дополнительное финансирование, которое можно направить на закуп лекарств. В то же время чиновники опасаются реакции общественности, поскольку люди устали от пандемии COVID-19 и могут негативно воспринять новость о новом ЧС в области здравоохранения.

Нехватка лекарств достигла 9-летнего максимума в США. Эксперты говорят, что это произошло из-за недостаточного инвестирования в их производство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2030281-bloomberg-chs-iz-za-nehvatki-lekarstv-ot-sifilisa-mogut-obyavit-v-ssha/