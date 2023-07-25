Австралийские чиновники заявили о частичной победе над ВИЧ в стране

ВИЧ. Иллюстративное фото: pexels.com

Австралийские чиновники заявили, что им удалось остановить передачу ВИЧ-инфекции в тех частях Сиднея, которые когда-то были эпицентром эпидемии СПИДа в Австралии. По мнению экспертов, этот опыт могут перенять и другие страны, передает Financial Times.

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Выявление новых случаев инфицирования ВИЧ в отдельных районах Сиднея упало на 88% по сравнению со средним показателем периода с 2008 по 2012 годы. В 2022 году в городе было выявлено всего 11 новых случаев. Это рекордное снижение масштабов для города, который ранее являлся одним из мировых эпицентров эпидемии СПИДа.

По мнению экспертов, данные свидетельствуют, что стратегия профилактики, которая сейчас действует в городе, является эффективной. Стратегия включает в себя тестирование на ВИЧ-инфекцию и другие меры.

"Быстрый прогресс в борьбе со СПИДом возможен. Если тенденции сохранятся, несколько стран в разных регионах мира достигнут цели ООН по сокращению заболеваемости ВИЧ на 90% к 2030 году", — пишут исследователи.

Дэррил О'Доннелл, исполнительный директор группы по защите интересов людей с ВИЧ Health Equity Matters из Нового Южного Уэльса, сказал, что перспектива искоренения данного заболевания является радостным известием для всех людей, которые пережили кризис распространения инфекции в Австралии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2029808-avstraliyskie-chinovniki-zayavili-o-chastichnoy-pobede-nad-vich-v-strane/