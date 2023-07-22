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Прилетающих из-за границы в Казахстан пассажиров начали осматривать санэпидемиологи

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Люди в аэропорту стоят у окна
Аэропорт. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане усилили контроль за рейсами, прилетающими из-за рубежа – медики опасаются завоза неизвестного заболевания, похожего на лихорадку денге, передает телеканал "Хабар 24".

Представители казахстанского Минздрава заявили, что симптомы болезни, выявленной в Египте, схожи с лихорадкой денге – высокая температура, рвота и головокружение.

Сейчас в аэропортах у прибывших пассажиров измеряют температуру, а в салонах самолётов между рейсами проводят дезинфекцию.

Отмечается, что лихорадкой денге уже заболели двое казахстанцев – житель столицы и павлодарец. Они заразились инфекцией в Таиланде. Как сообщают специалисты, переносчики этой болезни – комары.

Врачи рекомендуют, находясь за границей, носить закрытую одежду и использовать средства от насекомых.

"Если специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявляют людей с высокой температурой, их сразу осматривают в медицинских пунктах в аэропортах. Если симптомы лихорадки денге подтверждаются, то пациентов направляют в городскую инфекционную больницу", – заявила руководитель отдела Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Дарья Азимбаева.

По данным с официального сайта ВОЗ, денге или "костоломная лихорадка" – вирусная инфекция, которая передается людям от комаров. Она чаще встречается в районах с тропическим и субтропическим климатом.

У большинства людей после заражения денге не возникает симптомов болезни. Однако в случае симптоматического течения болезнь чаще всего проявляется в виде высокой температуры, головной боли, ломоты в теле, тошноты и сыпи. Состояние большинства заболевших улучшается через 1-2 недели.

Однако в редких тяжелых случаях денге может привести к летальному исходу. 

Риск заражения денге можно уменьшить, избегая укусов комаров, особенно в дневные часы. 

Поскольку специфических методов лечения денге не существует, лечение заключается в приеме обезболивающих препаратов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2029701-priletayuschih-iz-za-granitsy-v-kazahstan-passazhirov-nachali-osmatrivat-sanepidemiologi/

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