Прилетающих из-за границы в Казахстан пассажиров начали осматривать санэпидемиологи
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В Казахстане усилили контроль за рейсами, прилетающими из-за рубежа – медики опасаются завоза неизвестного заболевания, похожего на лихорадку денге, передает телеканал "Хабар 24".
Представители казахстанского Минздрава заявили, что симптомы болезни, выявленной в Египте, схожи с лихорадкой денге – высокая температура, рвота и головокружение.
Сейчас в аэропортах у прибывших пассажиров измеряют температуру, а в салонах самолётов между рейсами проводят дезинфекцию.
Отмечается, что лихорадкой денге уже заболели двое казахстанцев – житель столицы и павлодарец. Они заразились инфекцией в Таиланде. Как сообщают специалисты, переносчики этой болезни – комары.
Врачи рекомендуют, находясь за границей, носить закрытую одежду и использовать средства от насекомых.
"Если специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявляют людей с высокой температурой, их сразу осматривают в медицинских пунктах в аэропортах. Если симптомы лихорадки денге подтверждаются, то пациентов направляют в городскую инфекционную больницу", – заявила руководитель отдела Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Дарья Азимбаева.
По данным с официального сайта ВОЗ, денге или "костоломная лихорадка" – вирусная инфекция, которая передается людям от комаров. Она чаще встречается в районах с тропическим и субтропическим климатом.
У большинства людей после заражения денге не возникает симптомов болезни. Однако в случае симптоматического течения болезнь чаще всего проявляется в виде высокой температуры, головной боли, ломоты в теле, тошноты и сыпи. Состояние большинства заболевших улучшается через 1-2 недели.
Однако в редких тяжелых случаях денге может привести к летальному исходу.
Риск заражения денге можно уменьшить, избегая укусов комаров, особенно в дневные часы.
Поскольку специфических методов лечения денге не существует, лечение заключается в приеме обезболивающих препаратов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2029701-priletayuschih-iz-za-granitsy-v-kazahstan-passazhirov-nachali-osmatrivat-sanepidemiologi/