Известный казахстанский трансплантолог вернется на работу после скандала
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Известный казахстанский хирург-трансплантолог Абылай Донбай, заявивший об увольнении и отказавшийся проводить операции, вернется на работу. Об этом сам Донбай сообщил на своей странице в Facebook.
На прошлой неделе Донбай на своей странице в соцсетях заявил, что больше не будет проводить операции по трансплантации.
"Я решил, что больше не буду проводить операции по пересадке органов. Жаль простых казахстанцев, которые ждали своей очереди. Со вчерашнего дня я не работаю в городской больнице. Теперь я понимаю наших врачей, уехавших за границу. Я понимаю, почему наша медицина не развивается", – написал Абылай Донбай.
В управлении здравоохранения изданию Otyrar сообщили, что уволили Абылая Донбая с поста главврача больницы из-за кредиторской задолженности.
Тем не менее проводить операции Абылаю Донбаю никто не запрещал. Всем, кто стоит в очереди по трансплантации, будут проведены операции, заверили в ведомстве.
"Все, кому требуются пересадки, им будут проведены операции. У нас есть команда, и уход Абылая Донбая никак не скажется на их работе.
Что касается увольнения, 2-3 года копились кредиторские долги, из-за этого у больницы были проблемы по медуслугам. Абылай Донбай никак не решал эти проблемы.
Плюс ко всему, в последнее время участились жалобы от жителей на качество оказанных услуг. Его уволили с поста главврача, но запрета на проведение операций не было. Это его личное решение", – заявили в пресс-службе управления городского здравоохранения.
Однако решение об увольнении врача вызвало недовольство пациентов, нуждающихся в пересадке органов. Они потребовали восстановить его в должности.
Сам же Донбай заявил о давлении со стороны руководителя управления здравоохранения Шымкента Нурлыбека Асылбекова. По словам медика, его замучили частыми проверками.
"У Нурлыбека Абибулаевича план был. Он уволил главного врача роддома, потом (главврача – прим. ред.) второй городской больницы уволил. Теперь за меня взялись.
Разными причинами, разными необоснованными проверками меня тоже уволили вчера. Это не личная неприязнь. Они не думают о медицине. Они думают просто убрать человека и другого поставить. А чтобы поставить другого человека, это бесплатно не делается. Тем более в Шымкенте, у нас, это кадровый бизнес, откровенно могу сказать", – цитирует издание Otyrar Абылая Донбая.
В ответ на это Асылбеков заявил, что решение об увольнении было принято наблюдательным советом.
В горздраве также сообщили, что сами пациенты неоднократно жаловались на отказ в госпитализации и предоставлении экстренной помощи. Последней каплей стала кредиторская задолженность больницы. Она превысила два миллиарда тенге.
Кроме того, в ведомстве заявили также о незаконных перечислениях на лицевой счет Абылая Донбая и смерти четырех пациентов после пересадки органов.
"Если какие-то операции запланированы, уточним эти вопросы. И как я говорил, как доктор, Аблай Жаппарович, он проведет операцию. Ему никто не запрещает. Он сам проведет те срочные операции. А в будущем мы будем готовить скамейку запасных", – заявил Асылбеков.
Донбай же сообщал, что не будет проводить операции, пока его не восстановят в должности. Однако, судя по последнему посту в Facebook, изменил свое решение.
"Выбирая между креслом и своей специальностью, я все же выбрал специальность. Я заключил временный договор с больницей и проведу запланированные операции по пересадке трех почек и одной печени", – говорится в опубликованном вчера, 19 июля, посте хирурга.
Отметим, что это не первый скандал, в центре которого оказывается Абылай Донбай.
Так, в 2019 году он проходил обвиняемым по делу о незаконной пересадке органов, однако тогда его признали невиновным и оправдали. В ноябре 2020 года стало известно, что Донбай вернулся к своей должности главного врача первой городской клинической больницы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2029355-izvestnyy-kazahstanskiy-transplantolog-vernetsya-na-rabotu-posle-skandala/