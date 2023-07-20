Известный казахстанский трансплантолог вернется на работу после скандала

Абылай Донбай. Фото: bsmp-uko.kz

Известный казахстанский хирург-трансплантолог Абылай Донбай, заявивший об увольнении и отказавшийся проводить операции, вернется на работу. Об этом сам Донбай сообщил на своей странице в .

На прошлой неделе Донбай на своей странице в заявил, что больше не будет проводить операции по трансплантации.

"Я решил, что больше не буду проводить операции по пересадке органов. Жаль простых казахстанцев, которые ждали своей очереди. Со вчерашнего дня я не работаю в городской больнице. Теперь я понимаю наших врачей, уехавших за границу. Я понимаю, почему наша медицина не развивается", – написал Абылай Донбай.

В управлении здравоохранения изданию Otyrar сообщили, что уволили Абылая Донбая с поста главврача больницы из-за кредиторской задолженности.

Тем не менее проводить операции Абылаю Донбаю никто не запрещал. Всем, кто стоит в очереди по трансплантации, будут проведены операции, заверили в ведомстве.

"Все, кому требуются пересадки, им будут проведены операции. У нас есть команда, и уход Абылая Донбая никак не скажется на их работе.

Что касается увольнения, 2-3 года копились кредиторские долги, из-за этого у больницы были проблемы по медуслугам. Абылай Донбай никак не решал эти проблемы.

Плюс ко всему, в последнее время участились жалобы от жителей на качество оказанных услуг. Его уволили с поста главврача, но запрета на проведение операций не было. Это его личное решение", – заявили в пресс-службе управления городского здравоохранения.

Однако решение об увольнении врача вызвало недовольство пациентов, нуждающихся в пересадке органов. Они потребовали восстановить его в должности.

Сам же Донбай заявил о давлении со стороны руководителя управления здравоохранения Шымкента Нурлыбека Асылбекова. По словам медика, его замучили частыми проверками.

"У Нурлыбека Абибулаевича план был. Он уволил главного врача роддома, потом (главврача – прим. ред.) второй городской больницы уволил. Теперь за меня взялись.

Разными причинами, разными необоснованными проверками меня тоже уволили вчера. Это не личная неприязнь. Они не думают о медицине. Они думают просто убрать человека и другого поставить. А чтобы поставить другого человека, это бесплатно не делается. Тем более в Шымкенте, у нас, это кадровый бизнес, откровенно могу сказать", – цитирует издание Otyrar Абылая Донбая.

В ответ на это Асылбеков заявил, что решение об увольнении было принято наблюдательным советом.

В горздраве также сообщили, что сами пациенты неоднократно жаловались на отказ в госпитализации и предоставлении экстренной помощи. Последней каплей стала кредиторская задолженность больницы. Она превысила два миллиарда тенге.

Кроме того, в ведомстве заявили также о незаконных перечислениях на лицевой счет Абылая Донбая и смерти четырех пациентов после пересадки органов.

"Если какие-то операции запланированы, уточним эти вопросы. И как я говорил, как доктор, Аблай Жаппарович, он проведет операцию. Ему никто не запрещает. Он сам проведет те срочные операции. А в будущем мы будем готовить скамейку запасных", – заявил Асылбеков.

Донбай же сообщал, что не будет проводить операции, пока его не восстановят в должности. Однако, судя по последнему посту в , изменил свое решение.

"Выбирая между креслом и своей специальностью, я все же выбрал специальность. Я заключил временный договор с больницей и проведу запланированные операции по пересадке трех почек и одной печени", – говорится в опубликованном вчера, 19 июля, посте хирурга.

Отметим, что это не первый скандал, в центре которого оказывается Абылай Донбай.

Так, в 2019 году он проходил обвиняемым по делу о незаконной пересадке органов, однако тогда его признали невиновным и оправдали. В ноябре 2020 года стало известно, что Донбай вернулся к своей должности главного врача первой городской клинической больницы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2029355-izvestnyy-kazahstanskiy-transplantolog-vernetsya-na-rabotu-posle-skandala/