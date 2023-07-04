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Эксперты ВОЗ заявили о несправедливом распределении морфина в мире

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Медик держит женщину за руку в больничной палате
Больница. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что миллионы людей во всем мире страдают из-за того, что морфин, являющийся жизненно важным препаратом, распределяется в странах мира неравномерно, передает The Washington Post.

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Морфин долгое время считался передовым обезболивающим средством, которое облегчало состояние пациентов, находящихся на паллиативной поддержке, а также помогало людям с хроническими заболеваниями. Однако этот жизненно важный препарат распределяется по всему миру неравномерно, говорится в новом отчете представителей Всемирной организации здравоохранения.

"Миллионы людей продолжают страдать от боли, которую можно предотвратить", — пишут они, обращая внимание на проблему, которая, по мнению ВОЗ, является не только строго инфраструктурной, но и моральной.

Документ представляет собой отчет о наличии и использовании морфина во всем мире и раскрывает глубокие различия в том, кто может получить лекарство, доступное в виде таблеток и инъекций.

Так, например, примерно 80% поставок приходится на США и другие богатые страны. Напротив, страны с низким уровнем доходов сталкиваются с серьезной нехваткой медицинских услуг из-за нерегулярных поставок, местной политики и отсутствия поставщиков.

Чтобы выравнять доступность, авторы рекомендуют установить доступную ценовую политику во всем мире, создать центры распространения и расширить доступ к лекарству для людей с другими заболеваниями, кроме рака и ВИЧ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2027320-eksperty-voz-zayavili-o-nespravedlivom-raspredelenii-morfina-v-mire/

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