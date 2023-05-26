Разрешить аборты для несовершеннолетних без согласия родителей собираются в Дании

Девочка-подросток. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Правительство Дании планирует разрешить девочкам в возрасте от 15 до 17 лет обращаться в клиники за услугой аборта без согласия родителей. В этом году в скандинавской стране отмечается 50-летний юбилей права женщин на аборт, передает Bloomberg.

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Министр по вопросам равноправия Дании Мари Бьерре опубликовала заявление в Twitter, в котором высказалась, что аборт часто бывает грустной необходимостью, в связи с которой девочки испытывают целую гамму эмоций. В частности, чувство вины и стыда.

"Это может быть унизительно и иметь серьезные последствия, когда вам нужно просить родительского согласия. Мы хотим положить этому конец", — заявила она.

В настоящее время гражданки Дании имеют право обратиться за абортом, если беременность не достигла 12-й недели. При этом девушки младше 18 лет могут сделать это, только имея на руках письменное разрешение родителей.

Ранее журналисты Bloomberg сообщали, что в Европе развернулась дискуссия по вопросам абортов, после того, как Верховный суд США отменил конституционное право американских женщин на аборт. Теперь каждый штат США может официально ввести запрет на аборт, который будет действовать только на территории этого штата.

Так, вопрос о запрете на аборты начали обсуждать консервативные политики Испании. При этом в Дании решили сделать аборты еще более доступными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2021972-razreshit-aborty-dlya-nesovershennoletnih-bez-soglasiya-roditeley-sobirayutsya-v-danii/