"Бывает, выйдешь из палаты и плачешь": медсестры рассказали о работе в реанимации и приемном покое больницы

Гулжанат Кожахметова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Работа медсестры рядовому обывателю кажется несложной до тех пор, пока человек сам не окажется в стенах стационара и не увидит воочию, насколько тяжело приходится хрупким женщинам, передает NUR.KZ.

Динара Сыбанбаева трудится старшей медсестрой приемного отделения ЦГКБ Алматы, ее стаж работы составляет уже 16 лет.

"Я люблю медицину, мне с детства хотелось лечить людей. Мой дед был слепым и я хотела его вылечить, думала выучиться на врача-офтальмолога. Но после школы я не смогла поступить в вуз, сразу поступила в колледж, устроилась на работу. Несколько раз пыталась поступить на грант, но не получалось, а у родителей не было средств на оплату моей учебы. Тогда я решила, что врач - это не мое, а я должна быть медсестрой", - вспоминает девушка.

Динара Сыбанбаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Работать она сразу пришла в ЦГКБ, начиная с отделения травматологии, затем работала в отделении неврологии, реанимации, гинекологии, а теперь Динара - медсестра приемного покоя.

Динара вспоминает своих первых пациентов.

"Я работала тогда в травматологии, помню одного пациента, у него был открытый перелом ноги и ему поставили аппарат Илизарова. Я сначала подумала, что он останется с ним на всю жизнь. Другой пациент упал с пятого этажа, я до сих пор помню его имя, у него рука, нога, бедро, ребра - все было сломано. Очень тяжело было ухаживать за ним: их ведь нужно поднимать, переворачивать, чтобы пролежней не было, а для них это - боль, и ты эту боль чувствуешь", - говорит медсестра.

Динара Сыбанбаева за работой. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За каждого поступающего пациента, говорит девушка, медики переживают как за близкого человека, особенно, если больной находится в тяжелом состоянии.

"Если случается летальный исход - душа болит. Со временем привыкаешь ко всему, но когда тяжелых пациентов привозят, сложно. Недавно привезли 18-летнего парня - он попал в ДТП на мопеде, получил открытый перелом ноги. Мне было его очень жаль - он же молодой, вся жизнь впереди", - делится Динара.

Но не всегда пациенты могут оценить уделенное им внимание. Порой они проявляют агрессию по отношению к медперсоналу. Сотрудники приемного покоя, находясь на "передовой", чаще всего сталкиваются с подобными явлениями. Особенно, если пациент поступает в нетрезвом виде.

Динара Сыбанбаева за работой. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Они могут оскорблять медсестер и врачей, даже нападать на них. В таких случаях могут вызвать охрану или полицию.

"Мы принимаем пациентов по району. Бывает, если не наш район или вообще человек прописан в области, но случай - не экстренный, мы не можем его принять, отправляем в поликлинику. Был момент, когда на ресепшене сидели регистраторы, пришла женщина с несовершеннолетним сыном. Мы детей не принимаем и сказали ей об этом. Она начала замахиваться на регистратора. Бывало, что сумками бьют, бутылками кидаются, снимают на телефон. Приходится все равно вежливо отвечать", - говорит Динара.

Но бывают и позитивные случаи, например, на 8 марта медсестрам прислали букеты цветов. Иногда, говорит Динара, благодарные пациенты приносят шоколад, оставляют хорошие отзывы – это приятно, признается она.

Динара Сыбанбаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Иногда поступают в больницу и родные люди.

"В 2015 году мой муж упал с высоты. Было очень страшно, операция длилась 6-7 часов, потом он лежал в реанимации. У меня была депрессия, я ведь еще была беременна в то время. Еще я ухаживала за бабушкой и дедушкой, они во время коронавируса поступили к нам. Дедушка сильно заболел и я за ним ухаживала. Страшно было. На всех пациентов смотришь как на родственников, но когда родной человек поступает – все равно другие чувства", - делится девушка.

Работа в реанимации тоже спокойствием не отличается. Медсестра-анестезист ЦГКБ Гулжанат Кожахметова уже 20 лет работает в реанимации при общем стаже более 28 лет.

Гулжанат Кожахметова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В реанимации пациенты лежат после ДТП, операций, иногда по 12-15 больных лежит. Больным даем питание через зонд, ухаживаем, ставим уколы, системы, катетер, готовим больных к операциям. Ситуации бывают разные.

Иногда привозят детей, несмотря на то, что мы принимаем только совершеннолетних - просто люди едут в ближайшую больницу. Был случай, что мы принимали роды - у женщины начались схватки, но семейная пара решила, что это просто боли, а оказалось - у нее начались роды. Мы вызвали "скорую", но роды были экстренными и женщина родила у нас.

Много привозят после ДТП с участием самокатов, мопедов - у них бывают перелом ног, ключицы. Самое страшное, когда молодые поступают - их до слез жалко, бывает, выйдешь из палаты и плачешь. Мы же тоже люди..." - говорит Гулжанат.

Медсестра за работой. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На работу, говорит она, могут вызвать экстренно, как это случилось, например, во время январских событий. Тогда медикам пришлось провести в стационаре несколько суток подряд, оказывая помощь. То время медперсонал вспоминает с болью.

Зато когда пациенты выписываются, то благодарят не только докторов, но и медсестер - за заботу и уход. Во время коронавируса, говорит Гулжанат, медикам отправляли кумыс и яблоки, чтобы поддержать иммунитет персонала.

Сламжан Болтаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мужчины не столь сентиментальны, как женщины, тронувшие их случаи из трудовой практики они вспоминать не любят. Сламжан Болтаев, медбрат реанимации, нехотя делится воспоминаниями. В работе он придерживается правила - на пациента обижаться нельзя.

Сламжан Болтаев закончил республиканское медицинское училище, работал в сельских местностях, фельдшерских пунктах, в поликлиниках. Переехав в 95-м году в Алматы, стал работать в реанимации.

Сламжан Болтаев за работой. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В реанимации работать очень тяжело, не каждому дается, психологически бывает трудно. Например, сейчас аварий много, подряд пять-шесть человек поступают - тогда тяжело. У одного - операция, другому первую неотложную помощь оказываем. Надо подготовить все инструменты, лекарства, аппараты, мониторы.

Каталку с больным привезли - измерил больному давление, сатурацию, пульсацию, маску пациенту нужно надеть, интубационную трубку. Даже если крайне тяжелый пациент с низким гемоглобином, низким давлением - делаем переливание и спасаем", - говорит медбрат.

Он с не меньшей, чем у коллег-женщин, заботой ухаживает за больными, которые, находясь в реанимации, не могут даже питаться иначе, чем через зонд; беспокоясь о каждом, кто оказался в трудной ситуации в этот момент.

Отметим, 12 мая в мире празднуется Международный день медсестры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2020233-byvaet-vyydesh-iz-palaty-i-plachesh-medsestry-rasskazali-o-rabote-v-reanimatsii-i-priemnom-pokoe-bolnitsy/