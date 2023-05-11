Экспорт Италии в Китай удвоился благодаря непатентованному лекарству для печени

Боль. Иллюстративное фото: pexels.com

Экспорт Италии в Китай удвоился в начале 2023 года. Это связано с тем, что жители Китая запасаются непатентованным лекарством для печени, которое, по данным одного из исследований, может защитить от последствий COVID-19, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Как сообщает Центральный банк Италии, экспорт страны в Китай достиг рекорда в три миллиарда евро в феврале 2023 года. Это на 62% больше, чем за тот же период 2022 года. Беспрецедентный прирост основан на популярности исключительно одного продукта, непатентованного лекарства, используемого для лечения желчнокаменной болезни и других болезней печени.

Дело в том, что в последнее время многие жители Китая столкнулись с распространением заболеваний печени. Многие связывают это с постковидным синдромом. При этом в декабре 2022 года в журнале Nature было опубликовано исследование итальянских ученых, по данным которого, их новая разработка может помочь справиться с болезнями печени, спровоцированными COVID-19. Авторы признают, что препарат требует дальнейшего исследования. Однако он уже продается в Италии и стоит всего 9 евро за 20 капсул.

Для Китая, где запрещены бустерные вакцины иностранного производства, данный препарат стал выходом. Робин Брукс, главный экономист и управляющий директор Института международных финансов (IIF), подтвердил, что объем экспорта Италии в Китай возрос исключительно благодаря новому лекарству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2019923-eksport-italii-v-kitay-udvoilsya-blagodarya-nepatentovannomu-lekarstvu-dlya-pecheni/