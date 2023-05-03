Вейпинг собираются запретить в Австралии

Вейп. Иллюстративное фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Австралия собирается запретить вейпинг в рамках масштабной антитабачной кампании. Также будут введены минимальные стандарты качества, а продавать вейпы будут лишь в аптеках, передает BBC.

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Никотиновые вейпы в Австралии уже можно купить лишь при предъявлении рецепта. Однако отрасль до сих пор достаточно плохо регулируется, а черный рынок процветает. Министр здравоохранения Австралии Марк Батлер говорит, что эти продукты провоцируют формирование нового поколения наркоманов в стране. И это, несмотря на то, что нагреваемые устройства для курения часто рассматривают как способ избавиться от привычки курить обычные сигареты.

В Австралии популярность вейпов настолько возросла, что специалисты называют ее эпидемией. Особенно часто любовь к вейпам демонстрируют городские жители.

"Точно так же ситуация обстояла с сигаретами. Табачное лобби создало еще один продукт, вызывающий привыкание, завернуло его в блестящую упаковку, добавило сладких ароматизаторов и сформировало еще одно поколение никотиновых наркоманов", — сказал Батлер.

Несмотря на то, что вейпы считаются менее вредными, чем обычные сигареты, представители Минздрава говорят, что вейпы могут содержать химические вещества, а долгосрочный вред их употребления пока неизвестен. Новые меры включают в себя запрет на все одноразовые вейпы и ограничение импорта безрецептурных продуктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2018990-veyping-sobirayutsya-zapretit-v-avstralii/