Массовое отравление медиков во время ауызашара в Актау: начато расследование

Застолье. Иллюстративное фото: Jasmin Merdan/Getty Images

Специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля начали расследование по факту массового отравления медиков после ауызашара в одном из ресторанов Актау, пишет издание "Лада".

Одно из заведений общепита города проверяют после массового отравления посетителей - среди них 50 медработников.

"В управление санитарно-эпидемиологического контроля поступило экстренное извещение о групповом случае заболевания острой кишечной инфекцией и гастроэнтеритом. За помощью в стационар обратились 16 человек, из них 10 госпитализированы. В настоящее время специалистами управления ведется эпидемиологическое расследование для установления источника заболевания", - сообщили корреспондентам в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что санварчи отказались говорить название ресторана, в котором произошел данный инцидент.

Отравление медиков в Актау

Сегодня стало известно о массовом отравлении в Актау - по словам заведующей инфекционным отделением Мангистауской областной многопрофильной больницы Гульбану Нуржановой, с симптомами отравления за медицинской помощью обратились 16 человек.

У пациентов была высокая температура, рвота, жидкий стул, всеобщая интоксикация - все то, что наблюдается при острой кишечной инфекции.

В пресс-службе акимата Актау подтвердили информацию. По данным ведомства, 10 апреля в одном из ресторанов был проведен ауызашар, на который пригласили врачей из медучреждений районов и города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2016534-massovoe-otravlenie-medikov-vo-vremya-auyzashara-v-aktau-nachato-rassledovanie/