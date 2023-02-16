Нехватка вакцины от холеры может увеличить человеческие потери от землетрясений в Турции и Сирии

Последствия землетрясения в Хатае в Турции. Фото: Burak Kara / Getty Images

Нехватка вакцины против холеры может увеличить человеческие потери от землетрясений в Турции и Сирии. В настоящее время мировых запасов вакцины недостаточно для того, чтобы запустить кампанию по иммунизации, передает Quartz.

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Болезни пищевого и водного происхождения распространялись в Сирии еще до землетрясения. Продолжающаяся гражданская война нанесла ущерб инфраструктуре и поставила под угрозу доступ к чистой воде для жителей Северо-западного региона страны. По состоянию на середину января 2023 года в Сирии зарегистрировано 77 500 случаев подозрения на холеру, половина из которых приходится на северо-запад. Землетрясение повредило 37 медицинских учреждений в этом регионе, вынудив 20 из них приостановить работу.

В этих условиях холера может найти благодатную почву для дальнейшего распространения в Турции. Чтобы предотвратить это, службы экстренного реагирования могут начать кампанию по вакцинации. Вакцины против холеры существуют уже более века. Проблема в том, что мир столкнулся с несколькими другими вспышками холеры и нехваткой вакцин. В период с 20 декабря 2022 по 15 января 2023 года в мире было зарегистрировано почти 75 тысяч случаев заболевания холерой. В настоящее время запасы вакцин ООН недостаточны, чтобы ВОЗ выпустила экстренное руководство, ограничивающее иммунизацию одной дозой вместо двух, требуемых по обычному протоколу. В конце 2022 года глобальный запас вакцин практически иссяк, и вряд ли в ближайшее время ситуация улучшится.

Shantha Biotechnics, индийская дочерняя компания французской фармацевтической компании Sanofi, которая производит около 15% вакцин против холеры, расторгла контракт на поставку и до конца года прекратит поставки вакцин для запасов ВОЗ.

Нина Швальбе, профессор Школы общественного здравоохранения Мейлмана при Колумбийском университете, говорит, что причина дефицита вакцин проста. Холера — это болезнь бедности, она не поражает жителей богатых стран. Поэтому фармацевтические компании не могут устанавливать высокие цены на вакцины и получать большую прибыль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2009501-nehvatka-vaktsiny-ot-holery-mozhet-uvelichit-chelovecheskie-poteri-ot-zemletryaseniy-v-turtsii-i-sirii/