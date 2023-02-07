Водители "скорых" в Казахстане смогут стать парамедиками

Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В состав казахстанских бригад скорой помощи теперь будут входить парамедики. Ими могут стать водители неотложек после прохождения специальных курсов. Они будут помогать фельдшерам и получать за это прибавку к зарплате, передает сайт телеканала КТК.

Отмечается, что сегодня парамедики есть среди отечественных спасателей, пожарных, железнодорожников и бортпроводников.

"Это новшество дает возможность водителю получить сертификат парамедика и работать вместе с врачебной бригадой – оказывать первую медпомощь. Обучение у нас проходит в виде неформального образования в пределах двух-трех месяцев", – рассказала заместитель директора департамента организации медицинской помощи МЗ РК Гульнар Сарсенбаева.

В ведомстве добавили, что большинство водителей "скорых" уже имеют сертификаты, позволяющие им оказывать первую помощь. Обучают парамедиков в основном при медицинских вузах.

Источник: КТК

Добавим, что парамедик – это лицо, прошедшее курс профессиональной подготовки по оказанию первой помощи, которое может выполнять дополнительную функцию по оказанию первой помощи и участвовать в работе бригад скорой медпомощи по обслуживанию вызовов.

Ранее Минздрав РК внес изменения в работу скорой медицинской помощи. Для улучшения качества и доступности экстренной медпомощи населению была увеличена численность бригад, кроме того, теперь в их состав включен парамедик.

Теперь в моногородах с населением больше 100 тыс. человек акиматы смогут самостоятельно открывать станции скорой медицинской помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2008294-voditeli-skoryh-v-kazahstane-smogut-stat-paramedikami/