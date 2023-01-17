Сельчане из Атырауской области ездят лечиться в другую страну

Село. Фото: azh.kz

Жители Азгирского сельского округа, расположенного в Курмангазинском районе Атырауской области, ездят лечиться в другую страну - Россию. Ситуацию прокомментировал главный врач Курмангазинской районной больницы Асулан Абдрахманов, передает "Ак Жайык".

Жителям Азгирского сельского округа очень сложно своевременно получить экстренную медицинскую помощь, так как они находятся в 600 км от Атырау и почти в 200 км от райцентра.

"Нам проще попасть в больницу Харабалинского района Астраханской области в России - до нее всего 60 километров. Но иностранцев там не всегда принимают. Поэтому мы неоднократно поднимали вопрос о достижении соответствующей договоренности между двумя странами", - говорят сельчане.

Недавно в решении проблемы произошли подвижки.

"Заключен договор между управлениями здравоохранения Атырауской и Астраханской областей о "зеленом коридоре" для лечения азгирцев в городе Харабали. Но бесплатное оно только для экстренных случаев. Например, если необходима срочная хирургическая операция или нужно неотложно оказать помощь пострадавшему от несчастного случая", - пояснил главный врач Курмангазинской районной больницы Асулан Абдрахманов.

Он добавил, что на днях харабалинские врачи бесплатно удалили девочке из Азгира аппендицит.

"А вообще рассматривается вопрос выделения бюджетных средств на бесплатное лечение азгирцев в соседнем российском районе - не только по экстренным случаям", - отметил Асулан Абдрахманов.

Атырауская область граничит с Западно-Казахстанской, Мангистауской и Актюбинской областями, а также с Астраханской областью Российской Федерации.

Село Азгир находится в Курмангазинском районе и входит в состав Азгирского сельского округа.

Ранее здесь был расположен ядерный полигон. По данным "Ак Жайыка", в период с 1966 по 1979 годы в Восточном и Западном Азгире было произведено 17 подземных ядерных взрывов. Уже в перестроечное время для оценки воздействия этих взрывов на окружающую среду начали проводить научные исследования.

До 1991 года этим занимался институт радия из Ленинграда, а с 1991 до 1995 - Российский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Затем эстафету перехватил Национальный ядерный центр Казахстана.

Постановлением правительства от 18 ноября 1998 года высвободившиеся 300 гектаров земли были переданы на 25 лет в дополнительный земельный фонд акима Атырауской области, а Национальный ядерный центр обязал Министерство охраны окружающей среды провести комплексные исследовательские работы. Для этого была создана Азгирская научно-производственная радиоэкологическая экспедиция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2005682-selchane-iz-atyrauskoy-oblasti-ezdyat-lechitsya-v-druguyu-stranu/