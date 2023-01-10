Есть ли в Казахстане дефицит парацетамола, рассказали в Минздраве

Таблетка. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минздрава в кулуарах коллегии прокомментировала ситуацию с парацетамолом. В последнее время поступают сигналы из регионов о нехватке данного препарата, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли представители СМИ. Они сообщили, что из регионов поступает информация о нехватке парацетамола. В этой связи журналисты попросили рассказать, откуда в страну поступает данный препарат и наблюдается ли его дефицит.

"В стране на сегодня нет дефицита парацетамола. На сегодня во всех аптеках через комитет следим за количеством парацетамола и содержащих парацетамол лекарств. Их количество в стране достаточно. Эта ваша информация, могу сказать, недостоверная", - заявила в ответ Ажар Гиният.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что парацетамол - лекарство, используемое для лечения слабой боли, такой как головная боль, боль в суставах и мышцах, а также для снижения температуры.

Напомним, что сегодня глава Минздрава объяснила, связан ли рост заболеваемости ОРВИ и гриппа с вакцинацией против COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2004816-est-li-v-kazahstane-defitsit-paratsetamola-rasskazali-v-minzdrave/