Резкий всплеск заболеваемости гриппом и COVID-19 зафиксировали в США

Грипп. Иллюстративное фото: demaerre / Getty Images

Число госпитализаций, связанных с гриппом, растет в США. В преддверии праздников американцы рискуют оказаться под действием тройной вирусной нагрузки. В связи с этим граждан призвали активнее вакцинироваться от гриппа и COVID-19, передает The Washington Post.

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Органы общественного здравоохранения предупредили, что почти каждый штат США в настоящее время борется с возросшим числом случаев заболевания гриппом. Респираторные вирусы угрожают перегрузить систему здравоохранения страны. Особенно в ситуации, когда люди стали больше путешествовать и собираются навестить свои семьи во время праздников.

Чиновники Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) говорят, что они наблюдают признаки раннего и тяжелого сезона гриппа, который значительно обострился в период празднования Дня Благодарения.

"Нас может ожидать очень тяжелый праздничный сезон", — сказала председатель правления Американской медицинской ассоциации Сандра Фрайхофер, врач-инфекционист из Атланты.

В целом CDC зафиксировали не менее 8,7 млн случаев заболевания, 78 тысяч госпитализаций и 4500 смертей от гриппа с октября. Американцев призывают активнее вакцинироваться против гриппа и ревакцинироваться бустерными дозами вакцины от COVID-19, адаптированными к варианту Omicron.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2000317-rezkiy-vsplesk-zabolevaemosti-grippom-i-covid-19-zafiksirovali-v-ssha/