Режим ЧС в связи со вспышкой оспы обезьян могут отменить в США

Оспа обезьян. Иллюстративное фото: Manuel Romano/NurPhoto via Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена планирует отменить режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, который был принят в связи с распространением оспы обезьян. Чиновники заявляют, что число новых случаев резко падает, передает The Washington Post.

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Должностные лица Министерства здравоохранения и социальных служб выпустили 60-дневное уведомление об отмене чрезвычайного положения, которое было объявлено в августе. Почти 30 тысяч американцев были заражены вирусом оспы обезьян с начала глобальной вспышки весной. 17 человек умерли.

Однако вирус не получил широкого распространения среди жителей страны, как того опасались власти. Сообщается, что сейчас в США регистрируется менее десяти случаев в день по сравнению с тем, что в августе регистрировалось по 450 новых случаев в день.

"Учитывая небольшое количество случаев, нам вряд ли потребуется продлевать чрезвычайное положение после 31 января 2023 года. Но мы не сбавляем обороты, а продолжаем внимательно следить за тенденциями и поощрять всех лиц, входящих в группу риска, к получению бесплатной вакцины", — говорится в заявлении секретаря Министерства здравоохранения и социальных служб Ксавьера Бесерра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2000157-rezhim-chs-v-svyazi-so-vspyshkoy-ospy-obezyan-mogut-otmenit-v-ssha/