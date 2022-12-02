"Характеризуется легким течением": глава Минздрава о новом штамме COVID-19 "Цербер"

Ажар Гиният. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах сената рассказала о распространении в Казахстане нового штамма коронавируса "Цербер", передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният сообщила, что штамм "Цербер" – это один из подвидов "Омикрона".

"Вы знаете, что мы мониторим, тестируем и определяем еще какой вид, подвиды есть "Омикрона". Всего циркулирует 0,5% (штамма "Цербер" – прим. ред.) из всего циркулируемого вируса. Характеризуется легким течением", – заявила министр.

Она отметила, что чаще всего болезнь протекает в бессимптомной форме.

В целом, по данным министра, на сегодняшний день в больницах страны находятся 100 пациентов. В основном, это пожилые, непривитые или своевременно не вакцинированные пациенты. Из них 10 человек в тяжелом состоянии.

Напомним, вчера стало известно о том, что в Казахстане выявили новый штамм коронавируса – "Цербер".

По данным с официального сайта Минздрава РК, мутировавший "Цербер" в настоящее время выявлен в более чем 65 странах, в том числе в РФ, США и странах Европы.

Симптомы нового штамма не сильно отличаются от предыдущих подвидов "Омикрона". Болезнь чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания.

При штамме "Цербер" может быть повышенная температура, суставные боли, небольшой насморк, слабость, у некоторых случаются кишечные расстройства. Штамм отличается повышенной заразностью, но при этом не представляет особой опасности, предупреждают в КСЭК.

Диагностика и лечение больных не отличается от других штаммов COVID-19. Способом защиты от инфекции является завершенный курс вакцинации и ревакцинации против COVID-19.

Добавим, что согласно Новому словарю иностранных слов штамм (от нем. "stamm" – "племя", "род", "клан", "ствол") в микробиологии – чистая культура микроорганизмов или вирусов данного вида, выделенная из определенного источника (организма заболевшего животного или человека, почвы, воды и т. п.) и обладающая особыми физиолого-биохимическими свойствами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1999921-harakterizuetsya-legkim-techeniem-glava-minzdrava-o-novom-shtamme-covid-19-tserber/