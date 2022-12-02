Депутат: Казахстанцы потребляют соли в четыре раза больше нормы

Соль. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат Акмарал Альназапова на правительственном часе в сенате заявила, что казахстанцы потребляют очень много соли, что вредно для здоровья, передает корреспондент NUR.KZ.

Акмарал Альназарова сообщила, что потребление соли в Казахстане в 4 раза превышает рекомендованную ВОЗ безопасную норму.

Это, по ее словам, является одним из основных факторов риска развития артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и некоторых видов рака.

"Согласно планке, поставленной ВОЗ по снижению глобального потребления соли, необходимо на 30% к 2025 году уменьшить ее потребление населением страны, однако в национальном проекте "Здоровая Нация" на данном этапе недостаточно мероприятий по данному вопросу.

Не должным образом реализуются закрепленные законодательством меры по обязательному обогащению пищевой продукции, в частности муки, микроэлементами и витаминами (железо, цинк, фолиевая кислота)", — добавила сенатор.

Не решены, по ее словам, также проблемы финансирования фортификации на мельничных предприятиях малой мощности, не разработаны программы производственного контроля.

"Ущерб от дефицита фолиевой кислоты в организме беременной женщины является причиной невынашивания, врожденных пороков развития плода", — отметила сенатор.

В связи с этим она предложила правительству принять меры по снижению потребления соли среди населения в среднесрочном периоде, а также усилить контроль за качественным исполнением законодательно закрепленных мер по обязательной фортификации муки.

Также сегодня на правчасе в парламенте рассказали о проблемах системы здравоохранения страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1999914-deputat-kazahstantsy-potreblyayut-soli-v-chetyre-raza-bolshe-normy/