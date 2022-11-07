Минпросвещения ответило на предложение МЗ о "дистанционке" для школьников из-за ОРВИ

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На прошлой неделе Минздрав Казахстана предложил переводить школьников на онлайн-обучение при высокой заболеваемости ОРВИ. Сейчас стало известно, что в Министерстве просвещения не поддержали данную инициативу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В мире школы принято открывать первыми и закрывать последними. Об этом заявляли и представители ЮНИСЕФ. Мы считаем важным обеспечение полноценного качественного образования и благополучия детей. Министерство просвещения не поддерживает предложение по обучению в онлайн режиме", – заявили в министерстве.

Отметим, что ЮНИСЕФ (United Nations International Children's Emergency Fund) – это международная организация, которая защищает права детей, работает над улучшением их жизни. ЮНИСЕФ работает с ООН над защитой детей по всему миру.

Ранее предложение о переводе детей на онлайн-обучение выдвинули в Минздраве.

На прошлой неделе глава управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Роза Кожапова сообщила, что в случае, если от 20 до 30% детей из одного класса заболеют ОРВИ, то будет рекомендовано отменить кабинетную систему обучения, и не принимать новых детей в класс.

В случае, если в классе в один инкубационный период заболеет 30% и более детей – класс предлагалось переводить на обучение в онлайн-формате.

Напомним также, что, по данным Минздрава РК, с начала текущего эпидсезона (с 1 октября 2022 года) по стране зарегистрировано 764 247 случаев ОРВИ. Отмечается, что заболеваемость в республике находится на уровне аналогичного периода прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1996098-minprosvescheniya-otvetilo-na-predlozhenie-mz-o-distantsionke-dlya-shkolnikov-iz-za-orvi/