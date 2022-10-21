ВОЗ: Малоподвижный образ жизни будет стоить человечеству 27 млн долларов к 2030 году

Спорт. Иллюстративное фото: sportpoint / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что малоподвижный образ жизни будет стоить человечеству 27 млн долларов к 2030 году. Физическая активность в свою очередь поможет предотвратить до 500 млн новых случаев диабета, рака и инсульта, передает The Guardian.

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Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что малоподвижный образ жизни будет стоить человечеству 27 млн долларов к 2030 году. Физическая активность в свою очередь поможет предотвратить до 500 млн новых случаев диабета, рака и инсульта, передает The Guardian.

В отчете ВОЗ говорится, что к 2030 году во всем мире будет зарегистрировано 500 миллионов новых случаев таких заболеваний, как диабет второго типа, рак и деменция. Это произойдет, если правительства не примут срочные меры для поощрения регулярных занятий спортом среди населения.

"В общественном здравоохранении мало областей, где данные о необходимости физических упражнений настолько убедительны, рентабельны и практичны. Физические упражнения снижают риск преждевременной смерти на 20–30%", — говорится в глобальном отчете ВОЗ.

Если ситуация не изменится, ВОЗ прогнозирует, что к 2030 году в мире будет зарегистрировано 499 208 млн новых случаев предотвратимых неинфекционных заболеваний (НИЗ) и психических расстройств. Среди них: диабет второго типа, инсульт, деменция, депрессия и некоторые виды рака. Более 40% из них будут приходиться на страны с уровнем дохода ниже среднего (Кения, Индия и Бангладеш). Даже сейчас 7-8% всех случаев сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и деменции можно было бы предотвратить, если бы люди были более активными.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, призвал правительства разработать программы, направленные на повышение физической активности и снижение нагрузки на системы здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1993569-voz-malopodvizhnyy-obraz-zhizni-budet-stoit-chelovechestvu-27-mln-dollarov-k-2030-godu/